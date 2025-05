Švédský parťák o vztahu s Pastrňákem: Mluvíme spolu každý den. Na MS září

Do Bostonu přicházel Elias Lindholm před sezonou jako velká posila z Vancouveru. Na začátku ročníku dělal centra českému zlatému duu David Pastrňák a Pavel Zacha, ale spolupráce drhla. Švédský centr putoval sestavou, než se v závěru usadil znovu po boku českého elitního střelce. První rok s Bruins zakončil autor 82 bodů z ročníku 2021/22 na čísle 47 v kolonce kanadských bodů. Za dominantním Pastou zůstala hluboká propast, i proto se Boston do play off nedostal a jeho hvězdy se teď můžou předvádět ve Švédsku a Dánsku.

„Mluvíme spolu prakticky každý den, píšeme si zprávy. Jsme dobří kamarádi, kteří rádi hrají hokej,“ rozpovídal se Lindholm o Pastrňákovi v průběhu turnaje. Právě bostonské duo na sebe strhává velký díl pozornosti.

Český křídelník bodoval ve všech zápasech, nejvýrazněji zazářil proti Maďarsku, kdy dal dva góly a na jeden nahrál. Lindholm vyšel naprázdno jen proti Finsku, později se blýskl hattrickem proti Slovinsku. „Je zábava dávat góly. Musím co nejčastěji využít možnost vystřelit, když jsem teď na vlně. Není to samozřejmost. Ale nejdůležitější je, že vyhráváme a bereme body jako tým,“ vyprávěl produktivní forvard pro list Aftonbladet.

Mrzet ho mohlo jen to, že třígólové vystoupení neviděla jeho rodina. Do dějiště šampionátu přicestovala až o den později. „Tak to prostě je. Snad koukali aspoň doma,“ říkal smířlivě Lindholm.

Po nepříliš vydařené sezoně může paradoxně zabojovat o zlato z mistrovství i o pozici nejproduktivnějšího hráče šampionátu. Na našlapaném turnaji 4 Nations Face-Off, který v únoru pořádala NHL, nebodoval ani jednou, ve Stockholmu už se vyhoupl na deset bodů. Rozdělil je na šest branek a čtyři asistence. Stejně je na tom ještě Kanaďan Nathan MacKinnon, Roman Červenka s Pastrňákem mají stejně bodů, ale méně nastřílených branek.

„Pasta je dobrý hráč, takže nejsem překvapený, že je v čele bodování,“ komentoval situaci Lindholm. „Je skvělé, že se nám oběma tak daří, teď v tom jen musíme pokračovat. Pasta ale odehrál o zápas méně, takže pravděpodobně brzo přidá další body,“ předpovídal produktivní Švéd, že ho český kamarád překoná.

Příležitost k tomu bude mít už v pondělí odpoledne, kdy Češi vyzvou Německo. Národnímu týmu zatím patří ve skupině B druhé místo, v případě výhry poskočí před Švýcarsko, které odehrálo o zápas víc. Švédové ve druhé grupě neztratili ani bod a v šesti duelech inkasovali jen tři branky. Před čtvrtfinále čeká skandinávský tým nejtěžší prověrka proti podobně dominantní Kanadě. Tým trenéra Radima Rulíka uzavře skupinové působení v úterý proti USA.