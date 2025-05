Kuchař českých hokejistů: 220 vajec na snídani a... Pastův mlsný jazýček

PŘÍMO Z HERNINGU - Po vítězném zápase si poručil salám – a dostal ho! Sháněl se i po karbanátkách – dostal je! Hokejový šampion David Pastrňák (28) z Bostonu rád taky třeba jitrnici – dostane ji za obhajobu zlata?!

Nejen o »Pastovy« chutě se ve výpravě úřadujících mistrů světa na dánské misi stará stejně jako loni v Praze Michal Kuczera, jinak též kuchař Třince. Na jídelním lístku nechybí krevety. Vždyť tenhle recept Oceláře dovedl k pěti extraligovým titulům v řadě, než v uplynulé sezoně přepustili místo na trůně Brnu.

A co tam máme dál? Kuczera splní, co hokejistům na jazyku vidí! Musí třeba na snídani rozbít 220 vajec. Na volný úterní den si reprezentanti poručili holandský řízek. Když se pak podávalo rozpadající se hovězí chuck rolls neboli podplečí, přišel Pastrňák: „Mleté maso by nebylo?“ Nakonec dostal čtyři kousky panenky. Správně, Davide: Maso, ať je síla – na další triumf na MS!