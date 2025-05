PŘÍMO Z DÁNSKA | Po sérii televizních rozhovorů bylo vidět, že už by nejradši zmizel do kabin. Hlavně si sundat brusle, aby ulevil nohám. Ale i tak se David Pastrňák zastavil i u písařů, jak říká novinářům. „Určitě to byl jeden z nejlepších výkonů na turnaji,“ říkal útočník o vítězství 5:0 nad Německem, který před večerními zápasy spolu s Romanem Červenkou vedli bodování celého hokejového šampionátu! Měli shodně 12 bodů (5+7) v šesti utkáních. Ale to nebylo hlavní téma, o čem chtěl mluvit. To byl tým a nadcházející nejdůležitější zápasy na turnaji.

Cílem bylo, aby výkon mužstva měl během turnaje stoupající tendenci. Je to tak podle vás?

„Jojo, myslím, že super. Důležitá výhra s čistým kontem. Nebylo to jednoduché, ale celkově tam bylo všechno. Určitě to byl jeden z nejlepších výkonů na turnaji.“

Ukázalo se, že přesilovky budou klíčové, že?

„To jo. Dneska jich nebylo moc, jedna nebo dvě. Je třeba je využít. Když to tam nespadne jako minulý zápas, zamkli jsme je. Musíš prostě vytvořit tlak, i když nedáš gól. Dneska to tam spadlo, doufejme, že to tak bude pokračovat.“

Vaše souhra s Lukášem Sedlákem a kapitánem Romanem Červenkou je čím dál tím lepší, je radost vás sledovat…

„Trávíme spolu čím dál tím víc času. Určitě nám to pomáhá, ale musíme dál pracovat.“

Vnímáte, že proti Americe jde o to, kdo bude mít lepší výchozí pozici do čtvrtfinále?

„Pro nás je to jen další zápas. Všechny bereme stejně, připravujeme se na sto procent. Nikoho nepodceňujeme, na nikoho se nepřipravujeme víc nebo míň. V úterý je další zápas, Amerika je určitě velice silný tým. Musíme se soustředit na nás, být připravení a hrát naší hru. Doufejme, že vyhrajeme.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Máte šest zápasů, šest výher, ale tabulka je tak vyrovnaná, že ani nemusíte skončit druzí… Co vy nato?

„Tohle je něco, o čem můžete spekulovat vy. Nás to fakt jako nezajímá, ani slovo o tom nepadlo. My se připravujeme zápas od zápasu. Jak říkám: Nikoho nepodceňovat, z nikoho nedělat bohy. Je to o nás. My se soustředíme na naší hru, abychom byli co nejlépe připraveni.“

Co jste říkal, jak Daniel Voženílek poslal soupeře na střídačku?

„Já jsem si toho všiml, tohle se stává, je to součást hokeje. Vždycky je příjemnější, když přijímající je z druhé strany.“ (smích)

Je fajn, že dorazily i rodiny hráčů? A že v hledišti to sledovala i vaše maminka?

„Určitě ano. Včera byl den volna, rodinky přijely. Kluci mohli vidět svoje děti. Určitě to pomůže k odreagování hlavy a je to relax. Určitě to pomohlo, doufejme, že nám přinesou štěstí i nadále.“

Atmosféra už konečně byla díky českým fanouškům lepší, nepřipomínalo to trochu už loňskou Prahu?

„Ne! (už odchází, ale stihne dodat). Ale byli dobří!“