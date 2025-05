Sprostý slušňák Sadílek: Trpí naše rodiny

Až pátý flek v tabulce, historicky nejhorší série čtyř projetých mačů ligy v řadě, 74 inkasovaných gólů v 63 zápasech, hra i kabina na maděru. To už je moc i na Lukáše Sadílka (28).

Když to jde, dá si na pohodu pivko. Má dvoje plíce, srdce na dlani a holubičí náturu, která musí pro sprosté slovo putovat světa kraj. Přesto se »Sáďa« nevídaně a neslýchaně neudržel.

„Je to tristní. Už od rozcvičky to bylo mrtvé. Vím, že jsme v těžké situaci. Že plno hráčů tohle, taková ho*na zažívá poprvé. Jsem smutný, zničený. Nikomu z nás není jedno, v jaké se nacházíme situaci. Nosíme si to domů, ovlivňuje to i naše rodiny.“ Tak se po fiasku v Ostravě pro sport.cz rozohnil táta dcery, kterou mu z kraje května přivedla na svět rozkošná manželka Iva.