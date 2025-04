Konferenční liga: Chelsea je jednou nohou v semifinále. Vítězství Fiorentiny a Betisu

Legia je ve čtvrtfinále po 29 letech, doma v poslední době porazila Aston Villu i Leicester, ale proti dalšímu anglickému soupeři neuspěla. Na branku, kterou hájil Dán Jörgensen, mířila jediná střela až v poslední minutě. Tomáš Pekhart, který Legii na podzim pomohl třemi góly, přišel na trávník až na závěrečnou čtvrthodinu.

Chelsea je v Premier League až čtvrtá, ale ve třetí evropské soutěži si počíná suverénně. Semifinále by bylo jejím největším úspěchem od roku 2021, kdy vyhrála Ligu mistrů. Její nejlepší střelec v Konferenční lize devatenáctiletý španělský talent Guiu je už dva měsíce na marodce se svalovým zraněním. Ve Varšavě ho ale zastoupil stejně starý mladík George.

Ve 49. minutě poslal zblízka do sítě brankářem Tobiaszem vyražený míč. Pro odchovance londýnského klubu, který zatím v Premier League čeká na debut v základní sestavě, to byl premiérový gól za první mužstvo. Další dvě branky přidal Madueke, jehož trenér Maresca nasadil do druhého poločasu místo jiného anglického reprezentanta Palmera. Výhra mohla být ještě vyšší, ale Francouz Nkunku neproměnil penaltu.

Vítězství Fiorentiny a Betisu

Porážkou vstoupil do čtvrtfinále i druhý polský zástupce Jagiellonia Bialystok, který hraje poprvé v Evropě v hlavní soutěži. Betisu Sevilla pomohl svým šestým gólem v Konferenční lize konžský útočník Bakambu a Jesús Rodriguez v nastavení prvního poločasu náskok zdvojnásobil.

Po změně stran hosty dvakrát zachránila tyč. Kvůli zranění jim chyběl Michal Sáček, nejlepší střelec soutěže Angolan Pululu se neprosadil a devátý gól do sbírky nepřidal.

Celje v ligové fázi skončilo až na 21. místě, ale pak postupem mezi osm nejlepších dosáhlo na nejlepší výsledek slovinského fotbalu v historii. Fiorentina ale byla nad jeho síly a po výhře 2:1 dál může reálně pomýšlet na třetí finále Konferenční ligy v řadě.

Dveře k vítězství otevřel obránce Ranieri, který není žádným obávaným střelcem a v italské lize dal za tři sezony jen tři branky. Tentokrát se ale šikovně uvolnil mezi třemi protihráči a zakončil mezi nohama brankáře.

Po hodině hry si Mandragora došel pro penaltu, a když mu ji posvětil videorozhodčí, sám ji proměnil. Pokutový kop ale dostali i domácí, ani Francouz Delaurier-Chaubet nezaváhal a zmírnil prohru svého týmu.

Djurgaarden Stockholm čekal na evropské čtvrtfinále od roku 1956, kdy tam postoupil hned při své premiéře. Liga ve Švédsku má za sebou teprve dvě kola a menší rozehranost byla znát. Velkou šanci měl domácí Fallenius, který se ocitl sám před brankářem Hedlem, ale překonat ho nedokázal. O výhře Rapidu pak rozhodl vlastní gól, když Finndell nešťastně srazil přihrávku před branku za záda svého brankáře.

Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy:

Legia Varšava - Chelsea 0:3 (0:0)

Branky: 57. a 74. Madueke, 49. George.

Betis Sevilla - Bialystok 2:0 (2:0)

Branky: 24. Bakambu, 45.+2 J.Rodríguez.

Celje - Fiorentina 1:2 (0:1)

Branky: 68. Delaurier-Chaubet z pen. - 27. Ranieri, 62. Mandragora z pen.

Djurgaarden - Rapid Vídeň 0:1 (0:0)

Branka: 62. vlastní Findell.