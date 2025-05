Šádek o Šulcovi a Slavii: Na tenhle přestup nedojde. Přerostl českou ligu

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Po skončení sezony se naplno rozběhne přestupová sága Pavla Šulce (24). Nejproduktivnější hráč Chance Ligy bude vyhlížet zajímavé nabídky, které by uspokojily hráče i Plzeň. Reprezentačního záložníka chtějí hodně ve Slavii, kam by ho rádi získali směrem k Lize mistrů. Šéf Viktorie Adolf Šádek ale zopakoval, že klenot západočeského kádru ke konkurenci nepustí. „Na tenhle přestup nedojde. Jsem o tom přesvědčený,“ zdůraznil v pořadu Tiki-Taka na stanici Oneplay Sport.

O zájmu Slavie o Pavla Šulce psal Sport už v minulých měsících, myšlenka pražského klubu získat nejlepšího hráče Plzně nadále trvá. Vždyť už se Jaroslavu Tvrdíkovi podařilo v nedávné době získat Jindřicha Staňka nebo Tomáše Chorého.

„Mám rád Pavla i Jindru (Staňka), narovnali jsme si vztahy také s Tomášem Chorým. Ale fakt jsme to vyčerpali. Neměl bych pokoušet plzeňské fanoušky, sponzory a lidi, kteří nám fandí,“ prohlásil v tradičním pořadu Tiki Taka na stanici Oneplay Sport Adolf Šádek, předseda představenstva Viktorie Plzeň.

Víceméně zopakoval to, co prohlásil v lednovém rozhovoru pro Sport a sport.cz během soustředění Plzně ve španělském Benidormu. Nejproduktivnějšího hráče ligy (22 bodů) k suverénnímu mistrovi nepustí.

„Asi by se jim tam hodil, když se bavím s Jardou Tvrdíkem nebo Jindrou (Trpišovským), ale jsem přesvědčený, že na tenhle přestup nedojde,“ prohlásil Šádek.

Potřebuje čelit jiné výzvě

Šulc má v Plzni smlouvu ještě na příští sezonu, už od minulého léta se ale hovoří o tom, že by mohl zamířit do zahraničí. Nicméně dosud nabídka, která by se líbila hráči i Plzni, nepřišla. Cena hráče se má pohybovat okolo 10 milionů eur (250 milionů korun).

„Nemyslím si, že zůstane v Plzni,“ řekl Šádek den po plzeňské výhře 2:1 v Olomouci. „Přerostl českou ligu, potřebuje čelit jiné výzvě,“ doplnil ve vysílání trenér Sigmy Tomáš Janotka, další z hostů pořadu.

Plzeň zápas v Olomouci otočila ze skóre 0:1, utnula dvě prohry na Slavii a s Baníkem. „O přestávce jsem omdléval," pousmál se Šádek. „Všichni jsme si mysleli, že olomoučtí hráči budou z oslav zničení víc," vzpomněl na oslavy Sigmy po středečním výhře ve finále MOL Cupu proti Spartě. „Asi nás to zaskočilo. Míra (trenér Koubek) v poločase přitvrdil, někdy je to asi zapotřebí. Někteří naši hráči už asi měli zabaleno na dovolenou, někteří možná přemýšleli, že už jsou někde jinde. První poločas v Olomouci důstojný nebyl."