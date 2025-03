Pastrňák po Marchandově odchodu: Velmi smutné a emotivní. Bolí to...

Byť se o trejdu kanadského divočáka dlouho spekulovalo, jakmile ta chvíle nastala, byl to těžký okamžik pro všechny hráče Bruins, hlavně pro Pastrňáka, jenž Marchanda poznával od svých prvních krůčků v NHL, takže od léta 2014.

Loni na podzim rozjeli jedenáctou sezonu vedle sebe. Marchand si za ty roky vybudoval neotřesitelnou pozici v organizaci, Pastrňák jej postupně doháněl a v posledních letech silou svých gólových a vůbec herních argumentů předčil. Ovšem Marchand je hokejista z trochu jiného těsta, vedle nesporných hokejových kvalit se dokázal protihráčům vetřít pod kůži, odrovnat jejich výkony říznou hrou, rýpanci a drsnou rétorikou, která tancovala na hraně a kolikrát i za ní.

Jenže Boston se nachází ve složité situaci a mimo příčky play off, po odchodech legend Bergerona s Krejčím hraje nepřesvědčivě, loni v létě špatně nakoupil a teď podle všeho nastartoval přestavbu týmu. Marchanda, jemuž po sezoně končí smlouva, pustil k blízké konkurenci na adresu Florida Panthers.

„Včera to byl velmi, velmi těžký den, trochu jiný než v minulém roce. Bylo to těžké pro mnoho kluků, pro celou naši skupinu. Ano, těžký den,“ oddechoval ztěžka český útočník během první pauzy utkání v Tampě.

Nejhorší část našeho byznysu...

Jakmile dostal otázku, zda se všemi spoluhráči, co Boston pustil, si stihl promluvit a rozloučit se, odpověděl kladně. „To je přece první věc, kterou uděláte, když se dozvíte tu novinu. Bylo to velmi smutné a emotivní. Víte, tohle je ta nejhorší část našeho byznysu. A bolí to, když přijdete nejen o neuvěřitelné hráče a lídry, ale zároveň o opravdu dobré přátele.“

Boston postupně opustili Trent Frederic (Edmonton), Justin Brazeau (Minnesota), Brandon Carlo (Toronto), Charlie Coyle (Colorado) a nakonec i Brad Marchand, ten po 16 letech věrnosti klubu z Massachusetts. Zemětřesení? Slabé slovo. Výmluvně působí fakt, že Pastrňák byl v sobotu na ledě Tampy jediným hráčem Bruins s písmenem na dresu. S áčkem.

Skupina lídrů byla rozprášena, zůstal jen Čech a zraněný Charlie McAvoy. „Ale tohle je asi poslední myšlenka, o které teď přemýšlím,“ vylíčil Pasta svoje pocity z toho, že všichni Marchandovi pobočníci jsou fuč a on jediný má na trikotu písmeno A.

Kolotoč NHL běží neúprosně dál. „Prostě musíme dál soutěžit, máme tu několik dobrých hráčů a tady chceme s novou grupou začít dobře. Odpracovat každé střídání a doufat, že se to zvedne,“ pravil David Pastrňák s výhledem na zisk bodů proti Lightning.

Ve studiu televize ABC se k výprodeji u Bruins vyjádřil i Mark Mesiser. „Každý druhý kluk s písmenem na dresu je teď pryč a zůstal jen Pasta, který bude vržen do role vůdce,“ sumírovala legenda NHL. „Pasta zažil několik úžasných vůdců a kapitánů, které by mohl napodobovat, jako byli Bergeron nebo Chára. Po Marchandově odchodu to padne i na Charlieho McAvoye a Swaymana, na některé z těch, kteří tu byli po celá ta léta, kdy Boston vybudoval opravdu úžasnou kulturu.“

Bostonu tohle nemůžete vyčítat

Bruins byli v roce 2019 na jeden zápas od zisku Stanley Cupu, od té doby se o něj znovu a znovu marně pokoušeli. Nyní veškeré snahy ustaly, vedení odpískalo marný hon a Bruins k ostré nelibosti fanoušků pořádají den otevřených dveří u svých skladových zásob. „Byli opravdu blízko poháru a nemůžete Bostonu vyčítat, že se nesnažil. Fakt byli blízko. Ale teď se rozhodli jít jiným směrem, protože si nemyslí, že by se mohli dostat na vrchol,“ popsal Mark Messier.

Jeden z nejlepších útočníků všech dob šéfy Bruins chápe, na rozdíl od mraků fanoušků, kteří si budou nyní těžce zvykat na předpokládané chudší roky. „Tuhle hru hrajeme proto, abychom vyhrávali. Neděláme hokej z toho důvodu, abychom se dostali do play off a ocitli se blízko vrcholu. Jsme v tom, abychom vyhráli. A pokud se domníváte, že vyhrát nemůžete, musíte dělat změny. Boston Bruins před dvěma lety vytvořili historický rekord v počtu výher, to je pravda. Ale nyní udělali velké rozhodnutí vyrazit jiným směrem. Doufejme, že se brzy vrátí zpátky a pokusí se vyhrát další Stanley Cup,“ věří Messier.

Na Pastrňákově místě se sám ocitl nesčetněkrát. Hlavně ke konci kariéry, kdy byl svědkem nečekaných odchodů svých blízkých parťáků a přátel. „Nikdy to není skvělý pocit, když jsou vaši výborní spoluhráči a velcí přátelé vyměněni při uzávěrce přestupů. Donutí vás to přemýšlet o vlastní kariéře, kam směřujete. V první chvíli vás napadne to položit, uzavřít sám v sobě sezonu. Jenže to by bylo příliš snadné. Každý hráč v tom vašem dresu má zodpovědnost vůči organizaci,“ tvrdí Messier.

Na všem negativním vidí i pozitivní stránku, byť fanouškům Bruins, kteří nyní houfně požadují hlavu GM Dona Sweeneyho, to těžko vysvětlíte. „Spousta hráčů Bostonu nyní hraje o svůj kariérní život. Tohle, co se děje, je skvělá příležitost pro mladé hráče, aby se prosadili jako hráči NHL. Dostali skvělou šanci ukázat, co umí,“ soudí Mark Messier.

Jedním z nich je i Jakub Lauko, jenž dorazil zpátky po anabázi v Minnesotě.