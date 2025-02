Pastrňák nadosah Jágrova rekordu: Válí, ale Boston klopýtá. Co trejd lídra?

Krátce po úvodním buly dostal parádní pas za obranu a tváří v tvář Anthonymu Stolarzovi v brance Toronta nezaváhal. Časomíra ukrojila teprve 29 sekund a Boston odskočil na domácím ledě do vedení. „Byl jsem překvapený, že to přistálo na mojí hokejce. Dva hráči se natahovali po puku, ale byla to přihrávka světové úrovně. Já už to jen proměnil,“ chválil český útočník asistujícího obránce Masona Lohreie.

Ve 14. minutě Pastrňák v přesilovce posunul puk před bránu na kapitána Brada Marchanda, který důrazem navýšil. Česká hvězda se bodově nepodepsala až pod třetí gól Bruins, byť na něm měla velký podíl. Po rychlé souhře se trefil Morgan Geekie a Boston byl v komfortní situaci.

„Je frustrující, že jsme to nedokázali dotáhnout,“ litoval Pastrňák. „Je to zklamání, nemůžeme teď ztrácet body. Samozřejmě ale mají velmi dobrý tým a věděli jsme, že na nás zatlačí,“ přidal k jeho slovům Marchand.

Pastrňák bodoval v patnáctém zápase po sobě: Torontu dal dva góly Video se připravuje ...

Bruins poprvé inkasovali nedlouho po třetí brance, v úvodu závěrečného dějství už to bylo jen o gól. „Využili přesilovou hru a z toho získali momentum. My musíme v takovou chvíli hrát dál, tlačit se dopředu,“ popisoval po utkání trenér Joe Sacco.

Tlak místo toho předvedli Maple Leafs a srovnali. Bostonu vrátil necelých deset minut před koncem náskok Pastrňák, když vybruslil z rohu a přesně zamířil. Toronto přesto dovedlo zápas do prodloužení, kde pro sebe uzmulo druhý bod.

„Hráli jsme dost dobře na to, abychom zápas vyhráli. Je smůla, že jsme nezískali oba body. Ale musíme dál pracovat, tentokrát jsme udělali hodně dobrých věcí,“ chválil i přes prohru Marchand.

„Musíme se dostat na vítěznou vlnu a získat vítěznou sebedůvěru. Musíme se dívat na pozitiva z posledních dvou zápasů po pauze. Získali jsme dva ze čtyř bodů, ale nevyhráli ani jednou. Když vyhrajeme pár zápasů, dostaneme se do vítězné nálady,“ přidal Pastrňák.

Pro úspěch týmu dělá, co je v jeho silách. Bodoval v 15 po sobě jdoucích zápasech, z Čechů dosáhl na delší sérii jen Jaromír Jágr. V roce 2001 sbíral body šestnáctkrát po sobě, a dokonce ve stejném období jako jeho nástupce – tedy v lednu a únoru. Slavná osmašedesátka tehdy pobrala 31 zápisů, Pastrňákovi chybí jediný.

Číslo 88 dál potvrzuje fantastickou formu v roce 2025. Od 1. ledna bodovalo 35krát, nikdo z NHL na tom není líp. Bruins přesto uniká play off. V Atlantické divizi jsou po čtyřech porážkách v řadě šestí, na poslední postupující Detroit ztrácí čtyři body.

„Nejsme zas tak daleko. Je na nás lídrech, abychom se postarali o to, že budeme hrát na plný plyn. Můžeme se o tom bavit, jak chceme, ale musíme jít na led a opravdu ty věci udělat,“ prohlásil mistr světa z loňského roku.

S blížící se uzávěrkou přestupů budou Bruins potřebovat přiblížit se vyřazovacím bojům. I podle toho se bude rozhodovat, jestli bude mužstvo tím, kdo bude zbrojit, nebo tím, kdo bude rozprodávat. Spekulace se vznášely i kolem kapitána Marchanda.

„Naší prací je soustředit se na hokej a na vyhrávání zápasů. My jsme hráči a management je management. Dělají svoji práci a my děláme svoji. Období kolem trade deadline není nikdy zábavné, vždycky to máte vzadu v hlavě. Musíme se soustředit na vyhrávání zápasů, ne na to, co se stane po zápase,“ řekl k situaci Pastrňák. Uzávěrka přestupů je na programu příští týden v pátek.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nathan MacKinnon 23 67 90 60 18 29 0 2. Leon Draisaitl 44 44 88 59 26 24 0 3. Nikita Kučerov 27 59 86 55 14 39 0 4. Connor McDavid 22 52 74 53 3 16 0 5. David Pastrňák 31 42 73 60 2 30 0 6. Kyle Connor 31 42 73 60 13 23 0 7. Mitchell Marner 18 55 73 57 11 12 0 8. Jack Eichel 19 51 70 58 27 6 0 9. Mikko Rantanen 27 42 69 58 10 34 0 10. Jack Hughes 27 42 69 60 11 14 0