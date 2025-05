Svojí účastí na mistrovství světa vzbudil zájem nejen mezi českými novináři. S Davidem Pastrňákem chtěli mluvit i jejich kolegové ze Švédska, k němuž má elitní kanonýr velmi blízko. Na severu Evropy působil dvě sezony před odchodem do NHL, loni v létě si vzal za ženu Švédku Rebeccu Rohlssonovou. Po úvodním utkání turnaje přesto raději odpovídal v angličtině. „Jsem moc unavený. Nemám energii, abych se soustředil,“ smála se česká hvězda před redaktorem večerníku Expressen.

Mistrovství světa si mezi sebe rozdělily Švédsko a Dánsko, nemalou roli v Pastrňákově rozhodování, zda přiletět, sehrála i jeho manželka. Loni oslavila opora Bostonu zlato doma v Praze, letos by se mohla představit druhé části rodiny ve Stockholmu. Jenže tam vede ještě dlouhá cesta. Česká skupina se hraje v Herningu, do Švédska vyrazí tým Radima Rulíka nejdříve až na čtvrtfinále.

„Samozřejmě bych byl radši ve Švédsku, blíž příbuzným. Doufejme, že se tam dostaneme na vyřazovací boje. To je náš cíl,“ odpovídal elitní kanonýr pro švédská média.

Řeč přišla i na Pastrňákovu dceru Freyu Ivy, která brzy oslaví druhé narozeniny. „Má švédský pas. Po stránce jazyka to taky funguje, mluví lépe a lépe švédsky. Umí i trochu česky, ale anglicky ne,“ prozradil český útočník.

Zimák ŽIVĚ po Norsku: Nečas jako MacKinnon, dva géniové. Kdyby nebyl Kundrátek… • isportTV

S rodinou přitom tráví většinu roku ve Spojených státech, kde nastupuje za Boston. „Mluvím s ní jen česky a manželka s ní mluví jenom švédsky. Myslím, že je to perfektní. Jakmile začne chodit do školy, naučí se anglicky tam. Snažíme se to držet takhle, navíc já švédsky rozumím, takže nemám problém, když Freya mluví švédsky,“ přiblížil Pastrňák.

Ke Švédsku měl velmi blízko ještě předtím, než se dal s chotí dohromady. V roce 2012 odešel na sever Evropy na dvě sezony, během nichž hájil barvy Södertälje jak v mládežnických soutěžích, tak ve švédské druhé nejvyšší lize. Právě odtud pak zamířil za oceán psát úspěšnou kapitolu v dresu Bruins.

„Právě tam jsem se naučil anglicky a trochu švédsky. Mám na to jenom dobré vzpomínky, je to velká část mé kariéry. Jsem Södertälje velmi vděčný a vždycky se tam rád vrátím,“ citoval list Expressen jednu z tváří NHL.

Pastrňák zatím vstoupil do světového šampionátu třemi body v prvních dvou zápasech. V otvíráku proti Švýcarům dvakrát nahrával, proti Norům už se i střelecky prosadil. Přesto po prvním utkání turnaje nebyl spokojený. „Upřímně doufám, že to byl můj nejhorší zápas na turnaji. Dlouho jsem nehrál na velkém hřišti a není možné natrénovat pocit, který získáte jen během zápasu. Očekávám od sebe víc,“ hodnotil.

Češi i přesto úvodní dvě představení zvládli a do tabulky zapsali pět bodů. Čtvrtfinále si mezi sebe ještě rozdělí jak Dánsko, tak Švédsko, od semifinále už se bude hrát pouze ve Stockholmu. A David Pastrňák by se jistě rád představil s medailí kolem krku i druhé půlce své rodiny.