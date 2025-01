Hádka v Bostonu? Pastrňák se zasmál, Marchand rozčílil: Lež! Jsme kamarádi

„Šatna je katastrofa a David Pastrňák je toho středobodem. Týmu řekl, že není zajedno s Bradem Marchandem, což může pramenit z toho, že Brad Marchand během sezony vyčítal Pastrňákovi některé jeho výkony,“ zaznělo v pořadu Jones & Keefe.

„Pastrňák může být váš nejlepší hráč, střelec 60 gólů a podobně. Taky je hlavním důvodem katastrofy v kabině,“ napadl Keefe českého útočníka. „Brad Marchand je kapitán. Viděl spoustu případů, kdy Pastrňák buď udělal nějakou hloupost v obranném pásmu, nebo cokoliv jiného, a pravděpodobně ho na to upozornil. Hádám, že se mu nelíbí, když ho někdo okřikuje,“ pravil ještě Keefe.

Oba hráči v pátek předstoupili před novináře, aby utišili rozjitřenou atmosféru. Údajný rozkol popřeli. „Upřímně řečeno, trochu jsem se zasmál,“ uvedl Pastrňák. „Myslel jsem si, že si ze mě dělá legraci. Pak řekl, že je to vlastně pravda. Moc si z toho nedělám. Vím, co k Marchymu cítím, a vím, že se máme rádi. Mám k němu obrovský respekt. Oba jsme se tomu zasmáli. Je to stoprocentní lež. Nikdy v životě jsem trenérskému štábu nebo vedení neřekl, že s ním (Marchandem) nechci hrát, a nikdy bych to neudělal. Hraju s ním strašně dlouho a hraju s ním rád,“ prohlásil.

Pastrňák je se 42 body (17+25) ve 44 zápasech nejproduktivnějším hráčem Bruins V posledních pěti zápasech si připsal čtyři góly a jednu asistenci, měl bilanci minus 7. Ve čtvrtečním duelu s Tampou přispěl v oslabení přihrávkou k jediné trefě svého týmu. S Marchandem v poslední době v lajně nenastupoval. V prvním útoku hraje vedle Pavla Zachy a Morgana Geekieho, zatímco kapitán Bruins naskakuje na led s Eliasem Lindholmem a Charliem Coylem.

Marchand na komentáře reagoval zcela kategoricky. „S Pastou jsme nejlepší kamarádi. Jsme si neuvěřitelně blízcí už dlouho a jediný důvod, proč spolu nehrajeme, je ten, že chceme rozložit síly v sestavě,“ řekl Marchand.

Dále uvedl, že příběh je nehorázná lež a lidé jako Keefe by v médiích neměli pracovat. „Vím, že novináři mají informovat o týmu. Obvykle se snažíte vycházet z faktů. Ale když se v médiích tvrdí zjevné lži, je to problém. Pasta patří k nejoblíbenějším klukům v šatně. Na tom, že by byly v kabině potíže, je nula pravdy. A říct, že je (Pasta) středobodem čehokoli, je naprosto nehorázná a vymyšlená lež. Ten chlap má nulovou zásluhu na čemkoli, co tvrdí... Ten chlap je sám nula. Může zalézt zase zpátky tam, kde ho předtím nikdo neznal, a o ničem neinformovat, protože to je přesně, co po tomhle všem bude dělat,“ rozohnil se Marchand.

Kapitán Bruins chápe, že takové příběhy by se neobjevily, kdyby si Bruins vedli úspěšně na ledě. Zároveň dodal, že tenhle příspěvek je jiný případ, než když lidé píší komentáře na sociálních sítích. „Nestará se, co tam dávají. Je to jejich názor. Ale jakmile jdu do rádia a tvrdím o něčem, že to tak bylo a vedu o tom rozhovor, dostane se to ke spoustě lidí. Pokud by se vyskytly problémy, které by bylo třeba řešit, provedli bychom to interně. Ale v této situaci nejsme,“ dodal.

Tampa Bay po čtvrtečním vítězství vystřídala Boston na třetím místě Atlantické divize, Bruins sklouzli na pozici divoké karty. Dalším jejich soupeřem jsou šampioni Florida Panthers, s nimiž už dvakrát prohráli.

„Je to velmi frustrující. Takhle to vypadá, jako bychom očividně netáhli za jeden provaz. Nemáme sezonu, jakou jsme chtěli mít. Ale nenechám se poplivat nesmysly od nějakého náhodného chlápka. Ztratil veškerou důvěryhodnost, a že s tím přišel, je směšné a trapné. Cokoli v budoucnu předloží, nebude považováno za pravdu. Všechno si naprosto vymyslel,“ řekl Brad Marchand.