Skupina A

Finsko - Lotyšsko 2:1

Finové si zapisují do tabulky těsnou, byť důležitou výhru. V poledním utkání s Lotyšskem slaví po těsném výsledku 2:1. Pobaltská země tým Suomi přestřílela, ale zkušenosti Juusea Sarose pomohly. Modrobílí se tak více přiblížili k branám čtvrtfinále.

Francie - Švédsko 0:4

Švédští hokejisté i v šestém duelu na domácím MS naplno bodovali a vládnou skupině A. První místo budou hájit v úterý proti Kanadě. Shodně gólem a asistencí se podepsali pod výhru Tří korunek Lucas Raymond a Isac Lundeström, čisté konto vychytal díky 15 úspěšným zákrokům Samuel Ersson. Francouzi mají na kontě jediný bod a v pondělí budou v posledním duelu se Slovinskem bojovat o udržení mezi elitou.

Kanada - Slovensko 7:0

Slovensko bylo Kanadě lehkým soupeřem. Od samého začátku javorové listy utkání v poklidu kontrolovaly. Kapitán Sidney Crosby výhru řídil, přispěl čtyřmi body (2+2) a byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Kanada tak zůstává v turnaji stoprocentní.

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2 Kanada 5 5 0 0 0 28:2 15 3 Finsko 5 3 1 0 1 18:8 11 4 Slovensko 5 2 0 1 2 7:17 7 5 Lotyšsko 5 2 0 0 3 11:18 6 6 Rakousko 5 1 1 0 3 12:15 5 7 Francie 6 0 0 1 5 7:24 1 8 Slovinsko 5 0 0 0 5 4:25 0

Skupina B

USA - Německo 6:3

Momenty s mnoha zvraty nabídlo utkání mezi USA a Německem. Američané odcházeli do kabin po dvaceti minutách s vedením 3:0 v zádech. Do dalšího dějství ale Němci nastoupili s úplně jiným elánem a tříbodové manko bylo po konci prostřední periody pryč. Za vyrovnaného stavu ke smůle Německa se zranil brankář Philipp Grubauer, kterého musel nahradit Mathias Niederberger. Ten inkasoval ve 45. minutě vítězný gól USA. Poté se Grubauer mezi tři tyče vrátil, ale soupeř přidal ještě další dva góly, z toho jeden do opuětěné klece a zvítězil 6:3.

Česko - Kazachstán 8:1

Český tým si po hattricku Romana Červenky ve 100. zápase na MS a pohodlné výhře zajistil postup do čtvrtfinále. Více čtěte ZDE>>>

Dánsko - Norsko 6:3

Důležitý skalp pro domácí Dány. V utkání s Nory jasně dominovali a výhra v poměru 6:3 je stále udržuje ve hře o čtvrtfinálový boj. Hostitelé světového šampionátu zvítězili v Herningu potřetí za sebou a úspěšně navázali na střetnutí s Kazachy a Maďary. Norové dohrávali kvůli vyloučení a zranění pouze s pěti beky.