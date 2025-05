CR7 junior poprvé za Portugalsko: gratulace od táty, v pozoru desítky skautů

Takový šrumec okolo utkání reprezentace do patnácti let není úplně běžný. Utkání nadějných portugalských mladíků mělo velkou pozornost a v jejím středu se pohybovalo opravdu extrémně slavné jméno. Se sedmičkou na zádech vyběhl vůbec poprvé za reprezentaci Cristiano Ronaldo Junior – nejstarší syn pětinásobného držitele Zlatého míče.

Debut si odbyl jako střídající hráč při úterním klání proti Japonsku, o den později pak nastoupil i v základní sestavě proti řeckému výběru.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Cristiano Ronaldo (@cristiano)

A první dojem zanechal. Postavil se na levé křídlo, odkud si naváděl míč na střed, přesně jako táta. Okolo hřiště se pak údajně pohybovalo přes deset skautů evropských velkoklubů, včetně zástupců Manchesteru United, kde se před dvaceti lety začal mezi největší hvězdy světového fotbalu prodírat právě slavný otec.

Oči pozorných hledačů talentů mohl třemi brankami v zápase proti Řecku zaujmout i spoluhráč Rafael Cabral, titulky všech sportovních médií si však přivlastnil 14letý hoch, v zápise o utkání vedený pod jménem Dos Santos. Kouč Joao Santos byl po zápase pochopitelně tázán především na Cristiana, mínil však mluvit pouze o týmu jako celku.

„Všichni jsou nadějní hráči, jinak by tu nebyli,“ sdělil serveru The Athletic trenér výběru do 15 let. Víc se na adresu nejsledovanějšího klučiny na hřišti vyjadřovat nechtěl. „Musíme si počkat a časem uvidíme, jestli z nich vyrostou velcí fotbalisté. My v to určitě doufáme,“ dodal.

Slavný Junior měl v publiku i rodinné zastoupení. Sám táta se sice na první synovy krůčky v národním týmu podívat nepřijel, jelikož má nabitý vlastní zápasový program v Al Nassru. Z tribuny však vše pozorně monitorovala babička Dolores Aveiro, matka pětinásobného vítěze Zlatého míče a držitele všech rekordů seniorské reprezentaci země.

Se slovy podpory pak přispěchal i další slavný fanoušek, který s hvězdným CR7 strávil hned devět let v jednom týmu. Karim Benzema na Instagram přidal fotku, jak sleduje utkání v televizi a připojil krátký komentář: „Výborný fotbal. Jdi na ně, Cristiano!“

Mladík při několika akcích ukázal, že má určitě předpoklady k tomu, aby to dotáhl daleko. Laťku má však ohromně vysoko, jelikož bude asi vždy srovnáván s tátou, který bezpochyby patří mezi deset nejlepších fotbalistů v historii. A většina fotbalových fanoušků by ho asi zařadila i do užšího okruhu velikánů.

Na mezinárodní úrovni pak Cristiano Ronaldo starší nemá konkurenci hned v několika ohledech. Zcela osamoceně ční na prvním místě žebříčku hráčů s největším počtem zápasů za národní tým (219), a to napříč všemi zeměmi a v celé historii. Zároveň je také se 136 góly jednoznačným střeleckým rekordmanem mezinárodních klání.

Jen přiblížit se takovým číslům je pro každého smrtelníka prakticky nemožné a přemrštěné naděje by se neměly nakládat ani na Cristiana juniora.