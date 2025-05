Na Janoška už chodí nabídky: Baník nemám uzavřený. Breda byla jako sen

Možná je lehce stranou hlavního zájmu českých fotbalových fanoušků, přesto půjde v létě o velmi atraktivní zboží. Dominik Janošek (27) ukončil dvouleté působení v Bredě, kde na něj po vzájemné dohodě neuplatnili opci. Z kreativního záložníka se stal volný hráč, na kterého okamžitě začaly chodit nabídky. Variantou do středu pole může být i pro ostravský Baník, kde se před třemi lety neprosadil na hostování. „Chci hlavně do klubu, který má ambice,“ říká v rozhovoru pro Sport a web iSport.

Dominik Janošek se zrovna vracel autem z Nizozemska domů do Česka, času na rozhovor měl dost. Povídání jednou přerušila ztráta signálu na hranicích, s českým záložníkem jsme ale stihli probrat všechno. Dvouletou éru v Bredě, kde Janoškovi udělali fanoušci krásnou rozlučku, i hráčovu budoucnost, která je aktuálně zcela otevřená.

Co se vám honí hlavou, teď po sezoně v Nizozemsku a při návratu do Česka?

„Momentálně jsem přijal, že je Breda minulostí, pomalu přemýšlím, co bude dál. Těším se na pauzu, až si odpočinu s rodinou, manželkou a užijeme si chvíle volna.“

Kdy se rozhodlo, že v Bredě skončíte?

„Poslední měsíc, možná dva, jsem nad tím přemýšlel, také proto, že jsem tolik nedostával minuty na hřišti. Postupně jsem přicházel k názoru, že by bylo lepší, abych se posunul dál. Domluvili jsme se se sportovním ředitelem, že pro obě strany bude lepší, když nakonec opci neuplatníme. Jsem rádi, že byli ke mně v klubu vstřícní a pozitivní.“

Proč jste po postupu do první ligy v sezoně nedostával větší minutáž?