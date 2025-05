Utrápená Sparta začíná od píky: Kdo spustí bouři?

Bujarý ryk sešívaných mistrů ligy doléhal z Edenu až na Letnou, kde bylo ticho jako po pěšině. Ticho před bouří, jež má udeřit do mančaftu i do realizačního týmu.

Sparta se plichtou s Olomoucí (1:1) protrápila do 2. předkola Konferenční ligy, ovšem otázka: „A co teď?“ zatím zůstala bez odpovědi. Letenští by měli začít od píky čili od kouče. „Musíme završit proces podpisu nového trenéra,“ nechal se slyšet místopředseda představenstva František Čupr (51).

Kterého, aby udělal z rudých zase čupr mužstvo? Éterem létají jména. Elias Charalambous (44). Kypřan narozený v Jihoafrické republice udělal s FCSB rumunský titul, ale má s touto bývalou Steaou Bukurešť smlouvu. Barak Bachar (45) je volný. Izraelec tureckého původu naposledy koučoval CZ Bělehrad a Maccabi Haifa a prý si tam vystačil s roční gáží v přepočtu 11 milionů korun. Podle některých zdrojů o víkendu rokoval v Praze.