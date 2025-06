Zemřel známý kulturista Tkačuk (†35): Smrt kvůli šílené metodě

V mládí patřil mezi vycházející hvězdy světové kulturistiky. Nikita Tkačuk (†35) se ale nakonec proslavil něčím, v co ani nedoufal a čeho nakonec litoval. Užíváním syntholu, tedy metodou, kdy se do svalů vstřikuje olej pro opticky větší velikost.

Ruskému kulturistovi bylo jedenadvacet, když se stal mistrem sportu. V mrtvém tahu zvedl 350 kg, v dřepu 360 kg, a na bench pressu zvládl 210 kg. „Měl jsem dobrou pozici ve svém sportu. Kdybych nešel cestou syntholu, byl bych dnes na špičce,“ přiznal hořce dříve. Po zisku titulu se mu totiž sláva zalíbila a chtěl víc.

Ve své snaze dosáhnout lepších výsledků neznal hranic a podepsal smlouvu s farmaceutickou firmou, která mu dodávala synthol. Jedná se o injekční stříkačky naplněné olejem. Ty se vstřikují přímo do svalů, které potom vypadají větší. Svalovci používající synthol vypadají otekle a vzhledem k téměř žádnému cvičení nemají ani sílu odpovídající velikosti svalů.

„Kdybych mohl vrátit čas do roku 2015, nikdy bych s tím nezačal,“ litoval svého rozhodnutí o užívání syntholu Nikita Tkačuk. „Zvažte to. Jestli máte ruku 46 nebo 50 centimetrů… Co se změní? Ztratíte zdraví. Nestojí to za to,“ snažil se apelovat na ostatní a odradit je od zrádného nabírání hmoty.

A jeho výsledky? Po prodělaném covidu byl postižen autoimunitním onemocněním. Do toho trpěl sarkoidózou, tedy stavem, kdy se v těle kvůli zánětům tvoří tzv. granulomy. Zvápňovatněly mu cévy a ledviny, což mu způsobovalo otoky a šílenou bolest. V důsledku nabalujících se problémů mu selhalo srdce, následoval kolaps a kóma. Z něho se již neprobral. O jeho úmrtí informovala manželka.