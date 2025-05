Narozeninový chlapec z Havířova se stal korunovaným králem MS: Dárečky pro Pastu!

JSME U TOHO – Týmový úspěch je sice krásná věc, král ale může být jen jeden. A pozici vládce si na hokejovém MS vystřílel David Pastrňák. Vítězství v produktivitě si nadělil k devětadvacátým narozeninám, které v neděli oslavil.

Ač Češi s jediným konkurenceschopným útokem skončili na skandinávském podniku už ve čtvrtfinále, »Pasta« zaznamenal v osmi duelech obdivuhodných 15 bodů za 6 gólů a devět přihrávek! Do kapsy hravě strčil persony včetně MacKinnona, Crosbyho, Fialy či Cooleyho.

„No, je to prostě jeden z nejlepších hráčů na světě,“ řekl o chlapíkovi z Havířova hvězdný Švéd a jeho kamarád Filip Forsberg. Má recht. Pastrňák se stal pátým hráčem ze srdce Evropy, co v kanadském bodování usedl na vypolstrovaný trůn. Naposledy se to před třemi lety povedlo ve Finsku velikánovi Červenkovi.

Oslava ve Švédsku?

Vloni snajpr slavil narozeniny ve zlaté Praze. Jako dárek dostal dort a senzační titul, o kterém zlatým gólem Švýcarsku sám rozhodl. Letos si mohl rozbalit překvapení ve Stockholmu, kde ve čtvrtek se svými nejbližšími zůstal. Pro trofeje si ale nepřišel. Očividně dal přednost soukromé oslavičce.

„Na velké dary si u nás nepotrpíme, většinou je to nějaký hadřík,“ práskla před časem deníku Sport Davidova maminka Marcela. Tak mu u dveří co nevidět zazvoní posel s gratulací. Direktoriát turnaje totiž Pastrňáka zvolil nejlepším útočníkem. A zástupci sedmé velmoci jej zařadili do výběru hvězd. Právem! „Má za sebou výborný turnaj,“ souhlasil i kouč nároďáku Rulík.