Půl roku po porodu vyhrála stokilometrový ultramaraton: Během závodu kojila!

Neuvěřitelný příběh napsala běžkyně Stephanie Caseová při své účasti na květnovém ultramaratonu ve Walesu. Zhruba půl roku po porodu se postavila na start a pokusila se doběhnout. Během závodu stihla kojit a nakonec ho vyhrála!

Kanadská právnička Stephanie Caseová (43) se v listopadu stala matkou. Do té doby běhala náročné ultramaratony. Jsou to závody, které měří více než 42,195 km. Stephanie si dala ale od těchto tras tři roky pauzu. A navíc v listopadu nastartovala novou životní etapu. Stala se matkou malé Pepper. To jí ale nezabránilo, aby se přihlásila na dálkový běh. „Jsem jen matka,“ hrdě sama sebe popisuje.

„Každý má názor na to, co by novopečené maminky měly nebo neměly dělat. Není mnoho prostoru pro nápady, aby běhaly ultramaraton,“ smála se běžkyně po svém výkonu. Ke smíchu měla rozhodně důvod. S manželem se totiž domluvila, že na ní bude čekat a podávat jí jídlo pro doplnění energie. A také dceru Pepper ke kojení. „I když mi lámalo srdce, když jsem nechávala malou Pepper na občerstvovacích stanicích, chtěla jsem jí – nám oběma – ukázat, jak úžasné můžou být maminky běžkyně,“ popisovala svou motivaci.

Stephanie vyběhla půl hodiny po vedoucí skupině závodu. Párkrát se zastavila na trase dlouhé 100km, nakojila Pepper a nakonec protnula cílovou pásku v nejrychlejším čase! „Porodila jsem dítě, běžela jsem závod. Mělo by to být úplně normální,“ zhodnotila vesele svůj zázračný výkon. „Po porodu neexistuje žádný »návrat«. Je to jen další fáze,“ nezveličovala nijak svůj extrémní výsledek.