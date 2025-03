Češi proti Gibraltaru: Jde i o góly. Hašek nechce nic podcenit. Nasadí dva hroty?

PŘÍMO Z FARA | Napoprvé to drhlo, ale tříbodový cíl proti Faerským ostrovům splnili. Teď už by proti Gibraltaru, který nastupuje v portugalském azylu, měli čeští fotbalisté přidat i vylepšení skóre. Ano, jde i o góly. Zatímco u evropské kvalifikace má při rovnosti bodů přednost vzájemný zápas, u světové rozhoduje skóre. „Nejdříve si však vážíme bodů. Když byli schopni remizovat s Walesem, nemůžeme říkat, že budeme nahánět skóre,“ brzdí optimismus kouč Ivan Hašek. Ale kdy jindy by to měl Patrik Schick a spol. rozbalit než proti jednomu z nejhorších národních týmů světa?