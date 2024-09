Suchopárek po debaklu: Od Kinského jsme čekali víc. Ještě žijeme

Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali šance na postup • fotbal.cz

Vidíte stále reálnou šanci na postup?

„Výsledek 0:5 je tristní, zkomplikovali jsme si to. Budeme se bavit o určitých věcech kolem týmu. Výsledek druhého zápasu (Island prohrál doma s Walesem 1:2) nás nechává ve hře. Ještě žijeme, ale doufali jsme, že tento sraz dopadne daleko lépe. Už první utkání v Litvě nebylo dobré. Říjnový program už máme připravený, jedeme se kouknout do Walesu na podmínky, které nás čekají. Čeká nás stejně kvalitní soupeř jako Dánsko, i když hraje v jiném rozestavení a jiným stylem.“

Ještě horší než v Litvě to bylo následně ve Vejle. Co se stalo v úterý v Dánsku?

„Odehráli jsme velice slušný první poločas. Dobře jsme řešili i přechodovou fázi. Bohužel jsme nezvládli začátek druhého poločasu. Pustili jsme soupeře do tříbrankového vedení a v podstatě bylo rozhodnuto o utkání. Někteří hráči už nevěřili tomu, že můžeme aspoň zkorigovat výsledek. Projevilo se to na jejich určité rezignovanosti. Střídající nepodali takový výkon, jaký jsme od nich viděli třeba v tréninku. Dánové naopak střídajícími oživili hru a potvrdili svou nespornou kvalitu. Inkasovali jsme další dvě branky a mohlo jich být ještě víc. Obranná činnost úplně dobrá nebyla. Někdy jsme byli až naivní.“

Máte pocit, že jste trefil sestavu?

„Po bitvě je každý generál. Sestava vyplynula ze somatotypu hráčů, kteří přicházeli v úvahu. V prvním poločase jsme hráli odvážně, náročně. Měli jsme zisky v dobrých prostorech. Jakmile jsme po patnácti minutách zklidnili hru, místy jsme soupeře i přehrávali. Přestože Dánové hrají pravidelně v evropských velkoklubech. Bylo to hodně o tom, kdo dá první branku. Nám se to nepovedlo. Stavíme hráče, kteří podívají v lize slušné výkony. Jenže na mezinárodní úrovni je to celé ještě posunuté. Věřím, že v dalších utkáních budeme daleko, daleko lepší.“

Třetí gól jde za brankářem Antonínem Kinským, který v rohu šestnáctky zbytečně fauloval a vyrobil penaltu. Vyčtete mu to?

„Měl jsem to hodně přes hřiště. Ale samozřejmě jít do skluzu takovým způsobem…Je to nesmysl. Taková panika, že míč utíká. Čekali jsme od Tondy v tomto zápase trošku víc. Mělo se to sejít všechno dohromady. Bohužel se to nesešlo. Vezměte si gólmana soupeře (Jörgensena z Chelsea). Ten dostal na Islandu čtyři góly a proti nám podal výborný výkon. U brankářů je to složitější.“

Po první půli střídal Adam Karabec. Obnovilo se mu zranění?

„Adam celou dobu netrénoval, snažili jsme se ho dát dohromady. Podal dobrý výkon, ale byl na něm vidět určitý pohybový deficit. Díky určitým obavám, aby se mu nepřihodilo nějaké svalové zranění. Před zápasem i trošku během něj jsme to konzultovali. V některých momentech jsme si říkali, že by tu levou nohu, která ho zlobila, mohl využít víc. Prohrávali jsme 0:1 a potřebovali jsme tam dát víc přímočarosti a pohybu směrem k brance. To jsme si slibovali od střídání. Bohužel jsme okamžitě po přestávce inkasovali tři branky a bylo rozhodnuto.“

Dobré nejsou ani zářijové výsledky dalších reprezentačních výběrů. Co to říká o českém fotbalu?

„Na nic se nevymlouváme. Na tréninku je vidět, že práce s míčem, technické dovednosti, případně zakončení úplně dobré nejsou. Hlavní problém vidím v řešení finální fáze, v tomto směru hodně přešlapujeme na místě. My jsme bohužel chyby Dánů nepotrestali, oni ty naše ano. Někteří hráči se toho možná zalekli, byl to pro ně první takový zápas. Uděláme si rozbor. Každopádně mužstvo má na to, aby vyhrálo ve Walesu a postoupilo případně přes baráž.“

Budete apelovat na to, abyste měl v říjnu na vyvrcholení kvalifikace k dispozici Martina Vitíka či Matěje Juráska, členy seniorského áčka?

„Áčko taky musí udělat maximum pro postup…Vždycky to s trenéry konzultujeme a budeme v tom dál pokračovat.“

Stihne se do té doby uzdravit útočník Daniel Fila?

„Jeho zdravotní stav byl takový, že nemohl jet na tento sraz. V jeho průběhu jsme se ho neptali, jestli je zdravý.“