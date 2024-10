Krajánci v repre: góly sparťanů, Diouf vedle hvězd. Oscarova Libérie se topí

Někteří krajánci z české ligy sice v říjnovém reprezentačním okénku nereprezentovali, z tradičních jmen třeba Bahrajňan Júsuf Hilál či Fin Kaan Kairinen. Přesto je paleta různých národností zase hodně barevná. Ve výčtu chybí například ostravský záložník Tomáš Rigo, který dostal doslova jen čuchnout za Slováky v zápase s Ázerbájdžánem. Do hry se vůbec nedostal sparťan Asger Sörensen v dresu Dánska. Zmapovali jsme však hráče, kteří odehráli alespoň patnáct minut, případně se prosadili gólem či asistencí, což je třeba případ libereckého Ľubomíra Tupty. Podívejte se, jak si cizinci z Chance Ligy vedli v národních týmech.

Sparta/Srbsko Věk : 26 let Pozice : křídlo

Teplice/Slovensko U21 Věk : 22 let Pozice : útočník

Slavia/Senegal Věk : 19 let Pozice : obránce/záložník

Slovácko/Irák Věk : 24 let Pozice : obránce

Plzeň/Libérie Věk : 23 let Pozice : obránce

Kdo se však v dvojzápase s Libérií radoval, je letní posila Liberce z Vyškova. Eneme nastoupil v základní sestavě v obou kláních. Rovníková Guinea je v poměrně těžké skupině, kde jsou ještě Alžírsko a Togo, zralá na postup. A to i díky Enemeho práci.

Liberec/Rovníková Guinea Věk : 24 let Pozice : záložník

Host ze španělské Granady už si připsal gólovou trefu v české lize, ve slovenské jednadvacítce zatím mlčí. Kouč Jaroslav Kentoš ho poslal do hry zhruba na půl hodiny proti Řecku, v následném klání s Walesem odehrál přes hodinu. Do střelecké tabulky se na rozdíl od Čerepkaie nezapsal.

Hradec Králové/Slovensko U21 Věk : 20 let Pozice : útočník

Jeden z jeho nejpodařenějších srazů. V důležitém zápase proti Švédsku přihrával na vyrovnávací gól Strelcovi. Pak se Slovákům v Ázerbájdžánu dlouho nedařilo. Nejprve se na Haraslínovi vykartoval Emreli a pak sparťanský klenot svou pravačkou zatočil míč do sítě. Vítězná trefa.

Sparta/Slovensko Věk : 28 let Pozice : křídlo

Pod Lubošem Kozlem v Jablonci pookřál a na kontě má už tři ligové trefy v sezoně. Díky tomu se více ukazuje i v reprezentaci do 21 let. Patří však k náhradníkům a jeho účast na domácím EURO je ve hvězdách. Odehrál půl hodiny v přáteláku proti Walesu při výhře 4:2.

Jablonec/Slovensko U21 Věk : 20 let Pozice : záložník/útočník

Svou pohodu z Jablonce si odvezl i do Afriky. Gólově se prosadil v kvalifikaci Afrického poháru proti Burkině Faso. Jenže jeho tým padl 1:4 a pak se stejným soupeřem i 0:2. Kanakimana je v národním týmu hvězdou. Kromě něj je v evropském angažmá jen brankář Nkurunziza v Belgii.

Jablonec/Burundi Věk : 24 let Pozice : záložník/útočník

Liberec/Uganda Věk : 22 let Pozice : obránce

V posledních týdnech se rozjel a ve formě se představil i v národním dresu Kosova, kde v říjnu předčil svého krajana a spoluhráče ze Sparty Rrahmaniho. Krasniqi totiž skóroval v rámci Ligy národů proti Litvě i Kypru. Kosovo by se tak mělo dostat minimálně do baráže o posun v LN.

Sparta/Kosovo Věk : 26 let Pozice : útočník

Sparta/Albánie Věk : 28 let Pozice : záložník

Kreativní středopolař patří k nejzkušenějším hráčům slovenské jednadvacítky, kde už nastřádal 27 startů. Na rozdíl od klubového spoluhráče Hollého, by měl patřit jednoznačně do kádru pro domácí EURO. Nyní byl v základu proti Řecku a střídal v utkání s Walesem.

Jablonec/Slovensko U21 Věk : 22 let Pozice : záložník

Slavia/Libérie Věk : 26 let Pozice : záložník

Sparta/Ekvádor Věk : 26 let Pozice : záložník

Bohemians/Sev. Makedonie Věk : 26 let Pozice : útočník

Sparta/Kosovo Věk : 24 let Pozice : útočník

Mladá Boleslav/Zambie Věk : 28 let Pozice : záložník

Slovácko/Estonsko Věk : 27 let Pozice : záložník

Indrit Tuci

Sparta/Albánie

Věk: 24 let

Pozice: útočník

Na to, že byl premiérově pozván do národního mužstva rozhodně nebyl do počtu. Zahrál si i na Letné proti Česku jako náhradník. Posléze proti Gruzii naskočil v základu, odehrál 66 minut, ale hlavně asistoval u jediného gólu zápasu. I díky němu tak Albánie vyhrála 1:0.