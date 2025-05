Fotbalový bůh Ronaldo práskl dveřmi: Útěk od šejků! ...i když mu vykouzlili Ligu mistrů

Dva a půl roku stačilo, přede mnou je nová kapitola! Fotbalový hrdopýšek Cristiano Ronaldo (40) prchá od šejků. Arabové panikaří, kvůli portugalské hvězdě dokonce ohýbají pravidla!

Šifra mistra Ronalda? Sportovní svět je zmaten ze statusu, který »CR7« po posledním mači saúdskoarabské ligy vyvěsil na sociální sítě. „Tahle kapitola je u konce. Příběh? Stále se píše. Jsem všem vděčný.“

Co to má znamenat? Bezpochyby definitivní konec v an-Nasru! Tam mu v létě vyprší lukrativní smlouva s ročním příjmem 4,7 miliardy korun. Ani jeho 99 gólů ve 111 zápasech klubu nepřineslo jedinou trofej, což je pro Portugalce potupa. On je přece vítěz! Jenže kam teď? Spekuluje se o návratu do Premier League, do mateřského Sportingu či dokonce o angažmá v Brazílii.

Nabízejí pozlátko

V Saúdské Arábii zavládla panika, šejkové nechtějí o svůj klenot přijít. Fotbalová asociace vmžiku vyhověla protestu Ronaldova klubu a zkontumovala v jeho prospěch březnový mač s Al-Orubahem (1:2), neboť soupeřův brankář neměl v pořádku registračku. An-Nasr díky tomu poskočil na třetí místo zajišťující boje o asijskou Ligu mistrů. Bude to Cristianovi stačit?