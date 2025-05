Nejdůležitější zápas za dlouhé roky pro oba týmy. Finále Evropské ligy je pro Manchester United i Tottenham bitvou o přežití. Oba zažívají katastrofální sezonu, ale jeden z nich ji zakončí s trofejí a vstupenkou do Ligy mistrů, což by všechny dosavadní nezdary zastínilo. „Svírá se mi z toho žaludek. Důležitost toho zápasu je obrovská. Jde o trofej, o trenéry i o peníze. Je mi z toho trochu špatně,“ přiznává legenda rudých ďáblů Gary Neville.

Evropské finále je vždy extrémně sledované a fanoušci obou týmů jsou nervózní několik dní dopředu. Letos je však napětí před finále Evropské ligy ještě o několik stupňů výš.

Zoufalá situace obou soupeřů posouvá už tak velké utkání do úplně jiné dimenze. Manchester United i Tottenham zažívají na ligové scéně nejhorší sezonu za několik desetiletí, krčí se na šestnácté, respektive sedmnácté příčce Premier League a směje se jim celá Anglie. Pokud byste sečetli bodový zisk obou středečních rivalů, výsledné číslo by pořád nedosáhlo na takový počet, jaký má mistrovský Liverpool. Co tedy pro oba soupeře znamená ultimátní duel v Bilbau?

Katastrofický začátek trenéra

Začněme u Manchesteru. Historický klub s početnými úspěchy na domácí i evropské scéně se trápí od odchodu legendárního Alexe Fergusona, jenž dal trénování sbohem už před 12 lety. Za tu dobu už je u mužstva šestý stálý trenér a potřebné zlepšení k návratu mezi absolutní světovou elitu je pořád v nedohlednu.

Na konci minulého roku převzal tým velice uznávaný Ruben Amorim, od něhož se čekalo okamžité zlepšení. Místo progresu ale přišel další úpadek a United zažívají nejhorší sezonu od posledního sestupu v roce 1974. Portugalec na lavičce „rudých ďáblů“ urval ve 26 zápasech jen 24 bodů a jde o nejhorší sérii jakéhokoli manažera anglické velké šestky v rámci Premier League.

„Není to úplně dobrá sezona, a to jsem řekl hodně mírně. V klubu jednoznačně chybí stabilita a je to hodně vidět,“ komentoval současnou situaci pro The Athletic další bývalý hráč klubu David Beckham.

V uplynulých týdnech už se tým připravuje především na klíčové finále a ligu posunul na druhou kolej. Poslední špatné výsledky je tedy nutné brát lehce s rezervou.

„Měli jsme hodně problémů, ale ve finále se chceme ukázat. Budeme připravení,“ tvrdí odhodlaně kouč. „Pokud prohrajeme, bude to opravdu hodně zlé. Trpělivost fanoušků už bude na hraně a příští rok budeme muset být naprosto dokonalí,“ přiznal obrovský tlak před ultimátním finále o všechno.

Anglická média sice tvrdí, že vedení klubu trenéra podrží i v případě neúspěchu, jeho pozice by však byla velmi křehká. Trofej a záruka Ligy mistrů by mohla atmosféru do dalších let kompletně otočit.

Kouzlo druhé sezony

Jestli je v Anglii jeden trenér ještě pod větším tlakem než Amorim, je to jeho finálový sok Ange Postecoglou. Rozverný Australan začal misi v severním Londýně slibně, ale postupně upadá a po dvou letech v Tottenhamu se ocitl na samé hraně propasti.

Spurs čekají na trofej víc než sedmnáct let, a takhle velkou naději „kohouti“ dlouho neměli. Postecoglou navíc od první chvíle aktuálního ročníku sebevědomě vyhlašuje, že potřebný pohár do pořádně zaprášené vitríny na Tottenham Hotspur stadium doručí. „Obvykle ve své druhé sezoně v klubu něco vyhraju. To je náš základní plán. V prvním roce se snažíme položit základy a ve druhém jdeme po úspěchu,“ řekl před prvním ligovým kolem pro Sky Sports.

Po sérii špatných výsledků se o měsíc později na dotazy novinářů k této větě vrátil a svůj původní výrok ještě přiostřil. „Musím se opravit – ne, že ve druhém roce obvykle něco vyhraju. Já ve druhém roce vždycky něco vyhraju. Na tom se nic nemění,“ pronesl sebejistě.

A není to jen plané chvástání. Ve všech předchozích pěti klubech, kde působil jako hlavní trenér, Postecoglou ve druhé sezoně skutečně slavil trofej. Pokud by uspěl i tentokrát, stal by se v Tottenhamu hrdinou, v opačném případě si bude dost možná balit kufry.

„Kohouti“ jsou totiž s pouhými 38 body na poslední příčce nad hranicí sestupu, a ačkoli jim propad do Championship nikdy reálně nehrozil, je současná situace pro klub s evropskými ambicemi absolutně nepřijatelná.

Přestože český brankář Antonín Kinský na soupisce pro Evropskou ligu nefiguruje a finále si tak nezahraje, výsledek bude i pro něj naprosto zásadní. Od něj se totiž bude odvíjet celé další směřování klubu i Kinského role v příští sezoně.