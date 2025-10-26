Bývalá atletka Helceletová porodila: Tatínek vybral »božské« jméno

Autor: zvo, sm
Rodiče Helceletovi o víkendu přivítali na světě syna.
Rodinka Helceletových je kompletní.
Rodinka Helceletových je kompletní.
Atletický pár Helceletových přivítalo na světě malý přírůstek
Atletický pár Helceletových přivítalo na světě malý přírůstek
Rodina jen s malou Evelin na výletě
Denisa Helceletová s kočárkem. Ten nyní znovu bude větrat venku
Další mimčo na cestě
Maminka Denisa před porodem
Přiznání o dalším těhotenství
Denisa Rosolová Helceletová a Adam Sebastian Helcelet tvoří přitažlivý atletický pár
Rodina jen s malou Evelin na výletě
Rodina jen s malou Evelin na výletě
Rodina jen s malou Evelin na výletě
Rodina jen s malou Evelin na výletě
Denisa s malou Evelin na výletě
Rodina jen s malou Evelin
Rodina jen s malou Evelin na výletě

Atletická rodinka se rozrůstá do početného oddílu! Bývalá česká reprezentantka Denisa Helceletová (39) oznámila narození syna, kterému její muž a vícebojař Adam Sebastian (33) vybral nádherné jméno.

„Vítejte na světě, velký pane,“ napsala Denisa k obrázku, na kterém je arch v postýlce. Na listě je zaznamenáno, že chlapeček přišel na svět v sobotu dopoledne a jeho maminka nezvolila tohle oslovení jen z legrace. Miminko totiž po příchodu na svět měřilo 53 centimetrů a vážilo 4 320 gramů.

„Vítej na tomto světě, malý, velký Theodore. Táta ti vybral jméno podle dávného prapředka. A nemohl vybrat lépe,“ vysvětlila Denisa k fotce, na kterém svého novorozeného chlapečka líbá. „Tvé jméno znamená Boží dar. A přesně tak tě cítíme,“ dodala. Adam Helcelet tak přivítal na světě mužskou posilu do rodiny. Na miminko se už doma moc těší dvě starší sestřičky Evelin (6) a Anastasie (3). 

Denisa s Adamem si řekli své ANO v roce 2019. V té době už spolu měli malou dcerku Evelin. Dva roky po svatbě přišla na svět druhá dcerka Anastasie. A ačkoliv dalšího potomka Denisa neplánovala, tatínek měl prý jiný pocit.

Rodinka Helceletových je kompletní.
Rodinka Helceletových je kompletní.

 

Témata:  miminkonarozeníblesksportAdam Sebastian HelceletDenisa HelceletovárodinaDenisa Rosolová

Související články



Články odjinud