Bývalá atletka Helceletová porodila: Tatínek vybral »božské« jméno
Atletická rodinka se rozrůstá do početného oddílu! Bývalá česká reprezentantka Denisa Helceletová (39) oznámila narození syna, kterému její muž a vícebojař Adam Sebastian (33) vybral nádherné jméno.
„Vítejte na světě, velký pane,“ napsala Denisa k obrázku, na kterém je arch v postýlce. Na listě je zaznamenáno, že chlapeček přišel na svět v sobotu dopoledne a jeho maminka nezvolila tohle oslovení jen z legrace. Miminko totiž po příchodu na svět měřilo 53 centimetrů a vážilo 4 320 gramů.
„Vítej na tomto světě, malý, velký Theodore. Táta ti vybral jméno podle dávného prapředka. A nemohl vybrat lépe,“ vysvětlila Denisa k fotce, na kterém svého novorozeného chlapečka líbá. „Tvé jméno znamená Boží dar. A přesně tak tě cítíme,“ dodala. Adam Helcelet tak přivítal na světě mužskou posilu do rodiny. Na miminko se už doma moc těší dvě starší sestřičky Evelin (6) a Anastasie (3).
Denisa s Adamem si řekli své ANO v roce 2019. V té době už spolu měli malou dcerku Evelin. Dva roky po svatbě přišla na svět druhá dcerka Anastasie. A ačkoliv dalšího potomka Denisa neplánovala, tatínek měl prý jiný pocit.