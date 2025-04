Jíchovou bude trénovat šampionka Hejnová. Jasná volba, říká svěřenkyně. Spojuje je muž

Jedno z nejzajímavějších jmen české atletiky pro budoucnost se pojí se slavným jménem nedávné minulosti. Legendární Zuzana Hejnová, která už od loňska pracuje jako svazová trenérka pro sprinty a překážky, osobně převezme přípravu Nikolety Jíchové. Kometa s blonďatými vlasy běhá v posledních letech podobné časy jako Hejnová v začátku její kariéry.

Nikoleta Jíchová trénovala od začátku své kariéry s koučem Jindřichem Šimánkem. Pod jeho vedením si zazávodila na mistrovství světa, kde dokázala postoupit do semifinále i na loňských olympijských hrách v Paříži. Na evropském šampionátu v Římě si doběhla pro svůj zatím největší individuální úspěch, kterým bylo čtvrté místo a stala se s časem 54,59 sekundy třetí nejrychlejší Češkou na trati 400 metrů překážek za Zuzanou Hejnovou a Denisou Helceletovou. Na podzim se Jíchová s trenérem rozešla.

„S respektem chci poděkovat Jindrovi Šimánkovi za jeho práci a celkový posun, který mé kariéře přinesl. Bohužel jsme se již delší dobu názorově rozcházeli a další spolupráce nebyla možná,“ líčí Jíchová.

„Při hledání nového trenéra pro mě byla Zuzana Hejnová jasnou a jedinou volbou. Má obrovské zkušenosti z největších závodů a její cit pro překážky pro mě bude velkým přínosem. Chtěla bych Zuzce poděkovat za její ochotu a za to, že mou nabídku přijala.“

Jíchová: Do překážek mi může hodně dát

Jíchová se pod vedením Hejnové už nějakou dobu připravuje, svaz však jejich spolupráci oficiálně potvrdil až teď.

„Do překážek mi může hodně dát, z toho mám hodně radost. Jak je to všechno nové, nové začátky jsou super. Baví vás to z principu, že je to něco nového. V téhle fázi jsem a užívám si ji,“ řekla Jíchová pro iSport. „Zatím to jde skvěle. Udělaly jsme spoustu změn, které se samozřejmě ukážou až v sezoně. Běhá se mi skvěle, nic mě nebolí.“

Jíchové bude letos pětadvacet a je v podobné fázi kariéry jako Hejnová před svým průlomem do nejužší světové špičky. V roce 2011 zaběhla Hejnová v Paříži čas 53,29 sekundy a postoupila do finále mistrovství světa. Jíchová v letošní halové sezoně výrazně zrychlila a i ona má naději na velký posun dopředu. Jejím vrcholem bude zářijové mistrovství světa v Tokiu.

„Nikdy jsem nezažila, že bych měla vrchol takhle pozdě. Olympiáda v Tokiu mi unikla, ten stadion se mi vždycky honě líbil, takže se na to těším. Doufám, že tam přijedu s tou nejlepší formou. Bude náročné to načasovat, v téhle fázi jsem nikdy nezávodila. Věřím, že trenérka s tím bude mít zkušenosti a bude to fajn,“ usmívá se Jíchová.