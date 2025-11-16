Tekijaški: Beran dostal raketu, v kabině byla nervozita. Co zájem Liberce a reprezentace?
Už dva a půl roku si Nemanja Tekijaški buduje status jednoho z nejlepších stoperů českých trávníků. Co komplexnímu srbskému zadákovi při adaptaci v Jablonci pomohlo? Především, jak rychle se naučil český jazyk. „Je to pro mě důležitá věc. Česky jsem se naučil už během angažmá v Polsku,“ řekl v rozhovoru pro Ligu naruby. Rozpovídal se i o odchodu jabloneckých opor Jakuba Martince a Michala Berana, atmosféře po odchodu Miroslava Pelty či srbské reprezentaci.
Pokud nepočítáme Slováky, v české lize je Tekijaški jediným zahraničním kapitánem, už před rokem a půl si usměvavého sympaťáka zvolila sama jablonecká kabina. Rozhovory či tiskové konference v češtině už ale zvládá mnohem déle, nebojí se. I proto ho na úvod redaktor iSportu přivítal a poděkoval mu v srbštině. „Překvapil jste mě,“ smál se v češtině osmadvacetiletý stoper.
Chtěl jsem se alespoň ze slušnosti naučit alespoň jednu větu srbsky, protože vy bez problému děláte rozhovor v češtině. Máte na jazyky talent?
„Mám, vždy jsem měl. Ale podle mě bysteste se také naučil za rok či dva roky srbsky tak, abyste šel na rozhovor. Je to podobný jazyk. Je potřeba strávit čas s lidmi, co mluví jen srbsky a naučil byste se to.“
Během svého působení v Termalici jste se naučil i polsky. V minulosti jste říkal, že vám to přijde jako slušnost vůči zemi, ale víte, že to není mezi fotbalisty úplně běžné…
„Vím. Ale je pro mě pak mnohem lehčí se kamarádit se spoluhráči, bavit se s nimi o různých věcech. Je to pro mě důležitá věc. Spoluhráči vás pak přijmou do týmu a cítíte se i lépe na hřišti.“