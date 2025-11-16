Venus Williamsová poprvé v Praze: To je snad vtip?!
Byla hvězdou obřích dvorců, obráží společenské večírky. Ale když to na ní přijde, tak vezme zavděk i skromným podmínkám. Jedna z nejlepších tenistek historie Venus Williamsová (45) překvapila všechny na kurtech v pražské Stromovce.
Vítězka sedmi grandslamových titulů ve dvouhře, čtrnácti ve čtyřhře a čtyřnásobná olympijská vítězka dorazila poprvé do stověžaté Prahy hlavně kvůli křtu kalendáře Pirelli 2026. Ale proč nevyužít možnost si zapinkat?
„Nejprve jsem si myslel, že jde o vtip, když za mnou přišel náš klubový trenér a ptal se, zda by si u nás mohla zatrénovat Venus Williamsová. Řekl mi, že mu volal její agent, se kterým se osobně dobře zná," popisoval výjimečnou návštěvu ředitel tenisového klubu Sparta Praha Miroslav Malý.
Na trénink taxíkem
V pátek večer Williamsová v Obecním domě spolu s dalšími osobnostmi pokřtila jednu z ikonických publikací světové módy – kalendář Pirelli 2026. Ten vytvořil renomovaný fotograf Sølve Sundsbø a jeho letošním tématem jsou „elementy přírody“. Americká legenda se během slavnostního večera svěřila, že účast v projektu pro ni představuje mimořádnou poctu a další významný okamžik v kariéře.
Ale na Spartě, kde trénovala v pátek i v sobotu, vůbec neměla nosánek nahoru! „Čekal jsem, jaké speciální požadavky či omezení přijdou, ale nestalo se vůbec nic. Přijela taxíkem, raketu měla v civilní tašce, šla do stejné šatny jako naši hráči a ochotně se vyfotila s mladými hráči, kteří měli zrovna trénink,” žasl Malý.
Sestra ještě slavnější Sereny Williamsové (44) si hlavní město za krátkou, ale intezivní návštěvu oblíbila, takže... „Pozvali jsme ji proto na léto — aby si Prahu v klidu užila a třeba si zahrála na centrálním kurtu na Štvanici na našem turnaji Livesport Prague Open,” smál se ředitel Malý. Cože? Další vtip?!
Víte, že...
TK Sparta hostil v roce 2017 při premiéře Laver Cupu legendárního Rogera Federera (44).