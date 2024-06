Hejnová opět zajela do atletické rivalky Helceletové: Nenávist i v důchodu!

Neměly se rády jako atletické kolegyně, nevraživost očividně přetrvává i ve sportovním důchodu. Bývalé překážkářky Zuzana Hejnová (37) a Denisa Helceletová (37) si jdou stále po krku!

O co šlo? Helceletová oživila v roli spolukomentátorky televizní přenosy z atletického ME. „Denisa je pro mne také vítězkou, po Vorasovi další trefa,“ jásal na Facebooku Michal Dusík, šéfredaktor Redakce sportu ČT. Vmžiku ale přiletěla nesouhlasná reakce Hejnové! „Tak to má bohužel do Jakuba Voráčka hodně hodně daleko...“ napsala s tím, že populární hokejový expert byl jiná liga.

Nevinné rýpnutí? Fanoušci mají jasno: Nenávist až za hrob! Helceletová se snažila situaci klidnit. „Ano, s tím s tebou naprosto souhlasím,“ vzkázala smířlivě bývalé parťačce a zopakovala, že se musí ještě hodně učit. Jenže do diskuse se vložila i Dana Jandová, extrenérka Hejnové. „K odbornosti to má daleko, pro mě neposlouchatelný,“ navezla se do televizní expertky. Ta už její slova označila za osobní útok.

Rychlý holky

Zuzka a Denča se nikdy moc nemusely. V kdysi populární tréninkové skupině Rychlý holky spolu zpočátku vycházely, byť atraktivní rošťanda Helceletová (tehdy ještě Rosolová) na sebe stahovala většinu pozornosti. Hecovaly se, získávaly společné medaile ve štafetách.

Problém nastal, když se Denisa přesunula z hladké čtvrtky k překážkám. Z parťaček byly rivalky, Hejnová začala dělat vlny a po olympiádě v Londýně skupinu opustila. „Přestalo to fungovat, staly se z nich soupeřky i na tréninku. Zuzka to má, bohužel, postavené tak, že soupeřkám nepomáhá,“ smutnila trenérka Blažková. Zdá se, že Hejnové vadí Helceletová i coby komentátorka...