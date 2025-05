Helceletovi na 1. máje oznámili světu: Třetí dítě na cestě! Holka, nebo kluk?

První máj se vydařil a některým obzvlášť! Příroda rozkvetla do barev, sluníčko hřálo, ptáčci zpívali. A atletičtí rodiče Helceletovi namísto polibku sdíleli novinku o dalším přírůstku do rodiny. Ale zcela neplánovaně!

„1. máje – toť lásky čas, tak sdílíme novinu, co překvapí vás. Jako sportovci známe výzvy i dřinu, a teď nás čeká nová disciplína – v rodinném týmu,“ vyršovala na svém instagramu novinku Denisa Helceletová (38). S manželem Adamem Sebastianem (33) mají doma družstvo sestavené z holčiček Evelin (6) a Anastasie (3).

I proto pokračovala zmíněním pohlaví očekávaného miminka: „Na podzim přijde to největší z darů, malý uzlíček radosti, co promění každou starost v páru. Zda to bude holčička, nebo kluk? Nevíme – a je nám to vlastně fuk.“ Oba manželé jsou již bývalí atleti. Zatímco vícebojař Adam ukončil kariéru loni, bývalá sprinterka a překážkářka Denisa se domácnosti věnuje od oznámení prvního těhotenství.

Jak to bylo v rodině Helceletových s dalším potomkem? Zcela neplánovaně! „Tři děti? V dnešní době možná trochu sen, ale pro nás je to zázrak – poslaný shora jen. Nečekaně, bez plánování, dar plný požehnání,“ zakončila Denisa. K této otázce se ale vrátila ještě v jednom komentáři: „Nebylo to plánované. Z mé strany… Už jsem si říkala, že nejsem nejmladší, holky jsou samostatné. Jenže Adam si to nemyslel.“