Tenisová naděje Valentová umlčela francouzské burany: Královna Paříže

Coby devítiletá dívenka přiskočila během tiskovky k Plíškové a dala jí plyšovou želvu pro štěstí na Turnaji mistryň. Teď je Tereza Valentová (18) v grandslamové Paříži sama českou hvězdou!

Patnáct výher na French Open v řadě! Kdo z vás to, kromě Nadala, má?! „Fakt hustý, to se mi líbí,“ smála se česká kometa, virtuálně 143. hráčka světa. Že to nesedí? Počítejte.

Loni ještě coby juniorka proletěla za triumfy ve dvouhře (6 výher) i čtyřhře (5 vítězství), letos přidala mezi ženami tři úspěchy v kvalifikaci a teď i v prvním kole hlavní soutěže. „Přitom na předchozím turnaji jsem hrála otřesně, nechtěla jsem sem ani jet,“ ušklíbla se.

Sázky s koučem

Jenže pařížské kouzlo opět zafungovalo! Dokonce srazila na kolena domácí Paquetovou, kterou zuřivě hnali za úspěchem fanoušci. „Bylo to peklo. Zkazila jsem první servis a týpek na mě pořvával: Jen tak dál! Na druhé straně jsem myslela, že mi prasknou bubínky. Uvnitř jsem bublala, říkala jsem si, že tohle není úplně fér,“ popisovala zkušenost s francouzskými burany.

V tomto blázinci i tak v rozhodující sadě otočila skóre z 2:5 na 7:5! „Už jsem se viděla v letadle, ale strašně jsem nechtěla prohrát. Chtěla jsem jim to ukázat!“ Možná ještě větší radost jí udělala vyhraná sázka nad koučem Salabou, který si konečně musí koupit nový telefon. „Má ho úplně rozbitý, nic v něm není slyšet, ale nový nikdy nechtěl,“ smála se.

Terka už má v Paříži jistý šek na 2,9 milionu korun, dnes proti ní bude stát světová dvojka Gauffová. „Když vyhraju, tak si trenér vytetuje eiffelovku nebo něco,“ napráskala. Nicméně zůstává pokorná. „Uvidím, jak hraje druhá na světě, to je zkušenost k nezaplacení. Na zápas se těším, chci něco uhrát,“ plánovala si.