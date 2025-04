Máma olympionička, idol Djokovič. Jestli nastoupím, zblázním se radostí, říká Valentová

Už když před pár týdny dostala první pozvánku do týmu pro BJK Cup, ocitla se v sedmém nebi. A mimo debatu není ani její ostrý start na kurtu v Porubě. „To vám říkám, že bych se radostí zbláznila a začala skákat metr do vzduchu. Byl by sen hrát tady v hale, kde bude megarachot,“ kurážně líčí temperamentní školačka Tereza Valentová. Teprve koncem února bylo juniorské šampionce Roland Garros osmnáct a už se valí na velký okruh. Mezi tenistkami jí patří 171. místo, v žebříčku jsou před ní jen dvě mladší slečny. Letos už ovládla dva velké ITF turnaje a na grandslamu v Paříži má jistou účast v kvalifikaci.

Je velkou fanynkou Novaka Djokoviče. Ale když srbskou legendu nedávno ve finále v Miami připravil Jakub Menšík o stý titul kariéry, nevadilo jí to. „Kubovi jsem to přála, je moc fajn, podával neskutečný výkony. Takže mu to promineme,“ směje se Valentová, nová krev českého tenisu.

Sama prochází velkým iniciačním zážitkem právě nyní. Možnost být v českém reprezentačním týmu vedle kapacit Lindy Noskové či Marie Bouzkové ji přivádí do extáze. Povinnosti novicky zvládá s přehledem, se smíchem dostala jako první slovo na středeční tiskové konferenci, večer ji čekal ještě proslov při večeři.

„Když se definitivně potvrdilo, že v něm jsem, začala jsem skákat metr do stropu. Je to pocta. A všichni se mi tady snaží pomoct, předat zkušenosti,“ děkuje realizačnímu týmu a pokouší se nasávat informace jako houba. Naslouchá radám vyplétače Richarda Šodka, kondičního Davidy Vydry, fyzioterapeuta Martina Janouška, profesora Pavla Koláře či trenérského harcovníka Tomáše Krupy.

Tereza Valentová věk: 18 let (20. 2. 2007 v Praze) na žebříčku WTA: 171.

letošní bilance: 18:4

největší úspěchy: vítězka juniorky Roland Garros (2024), finalistka juniorky US Open (2023), vítězka 6 ženských turnajů ITF

prize money: 83 000 USD

Sama je momentálně bez kouče, na turnajích ji doprovází otec Marcel, nadšený amatérský tenista, jenž dceru kdysi piplal na kurtech v pražském Hloubětíně. O velkém sportu jí může zase vyprávět maminka Jitka, za svobodna Janáčková. Ta závodila v rychlostní kanoistice na olympiádách v Barceloně (1992) a Atlantě (1996). Sama Valentová se dřív věnovala gymnastice a také basketbalu, který hrála za pražskou Slavii. „Teď na turnaji ve Slovinsku jsme s tátou chodili na jejich basketovou ligu. A každý den jsem si tam taky šla zastřílet na koš,“ líčí tenistka TK Sparta.

V Murské Sobotě před dvěma týdny ovládla už šestý dospělý podnik ITF a čtvrtý s dotací 75 000 dolarů. Od startu sezony 2024, kdy se systematicky vydala soupeřit s dospělou konkurencí, má zápasovou bilanci 58 vítězství a 10 porážek.

„Jde to fajn, i když přechod z juniorek je těžkej, holky jsou úplně jiný. Nedávno jsme se bavily s mamkou, že když jim jde o živobytí, o peníze, tak jsou víc nepříjemné. Jsou schopny vás nepozdravit, podívat se na vás všelijak. Mezi juniorkami to bylo v pohodě, bavily jsme se, objímaly, dělaly si srandu,“ učí se pohybovat v konkurenčním prostředí.

Školou si čistí hlavu od tenisu

A do toho stále studuje třetí ročník ekonomického lycea v Praze. „Ze Slovinska jsme přijeli o půlnoci a ráno jsem šla do školy. Mamka trvala na tom, že musím napsat zkoušku. Nespala jsem ani sedm hodin, učila jsem se v autě,“ popisuje s tím, že si u studia vyčistí hlavu od tenisu. „A pak mám radost, když dostanu dobrou známku. Chci mít určitě maturitu. Plno holek ji nemá, což je podle mě chyba.“

Svou budoucnost ale vidí hlavně na kurtech. „Jsem komplexní hráčka, spíš aktivní, ne že bych pindila a házela míče na druhou stranu. Umím čopy, dojít si na síť. A i debly mi docela jdou.“

Pro tuto sezonu si dala cíl proniknout do kvalifikací grandslamů, už ho má splněný. Při Roland Garros, kde loni ve finále juniorky zdolala krajanku a kamarádku Lauru Samson, zkusí poprvé projít mezi dospělou elitu. „Těším se, pro mě je to speciální místo. I když organizačně jsou jiné grandslamy lepší. Třeba US Open,“ vzpomíná na New York, kde v roce 2023 prošla do finále mládežnického singlu.

Nejtěžší tenisovou misi, jíž je přechod z juniorů mezi dospělé, zvládá zatím extrémně dobře. A dávka euforie, kterou má z debutu v dospělé reprezentaci, jí ještě dodá.