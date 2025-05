Manželka trenéra Růžičky na dovolené: Staveniště, smrad a »pomletej pejsek«!

Tak takhle si to tedy vůbec nepředstavovala! Manželka hokejového trenéra Růžičky Marie vyvezla maminku a dceru na dovolenou do Egypta, pětihvězdičkový resort v Hurghadě ji ale hluboce zklamal.

Maruška je známá cestovatelka a k Rudému moři jezdí několikrát do roka. Se svými sledujícími se na instagramu hned podělila o první dojmy. „Z letiště jsme původně měli jet půl hodiny, jeli jsme hodinu a půl. Přijeli jsme doslova do staveniště. Mimochodem, je tu velký ho*no a do toho je tady tenhleten resort, zepředu nevypadá nic moc," spustila Marie s tím, že se nechala zlákat fotkami a videy, které nejsou úplně v souladu s realitou. „Na ten hotel byly strašně dobrý recenze, ale teď se jdeme projít, tak doufám, že se to zlepší, protože zatím to na mě dojem vůbec neudělalo," dodala.

Ani špacír po resortu, ve kterém týden pro dva dospělé a dítě stojí i s letenkou z Prahy zhruba 115 tisíc korun, jí ale náladu nezvednul. „Zatím bych tomu dala tak 4 z 10. Moje p***ina, jezdim vždycky "pickalbatrosy" (řetězec hotelů Pickalbatros, pozn. red.), to jsou prostě nejlepší hotely, ať už v Hurghadě, nebo v Marse. Já miluju Marsu, ale tím, že jsme tam byli v prosinci v Hurghadě v Albatrosu a bylo to top strop, tak jsem tomu prostě dala znova šanci a vybrala jsem tenhle italský hotel...," vyslala do světa další velmi expresivní hodnocení.

A co ji tak znechutilo? „Jako třeba z týhle žumpy smradlavý, to jsem teda úplně zklamaná," ukázala odpudivou stoku obklopující promenádu vedoucí na pláž. Ani moře ji příliš nenadchlo. „Takhle vypadá to jezero, no ty vo*e já nevim, na těch videích to vypadalo o dost líp, hlavně tam vzadu ty starý prázdný hotely, to je šílenost. Tady ten kačok špinavej fuj, tam bych nevlezla, tamhle dozadu možná ještě jo. No a to molo rozbouraný úplně v devastačním stavu," zlobila se.

Velmi zvědavá byla Růžičkova manželka na pokoj, protože jí bylo řečeno, že bude speciální. „Jako nevím teda no, je to tady starší, ale kdysi jsem zažila i horší, to je dobrý. Co je super, že to máme hned u bazénu, to je paráda," pochvalovala si.

A spokojená je v hotelu i s jídlem. „Jídlo docela dobrý jo, najedli jsme se," zhodnotila a provedla sledující po jedné z restaurací, kde ukázala všelijaké dobroty, kterými si hosté mohou při snídani naplnit bříška. U pultu s uzeninami si ale neodpustila znechucenou poznámku: „Mně ty jejich salámy jakože vůbec nechutnaj, to chutná jak pomletej pejsek, takže tohle já nepapam."

A pak přidala další lahůdku... „Ještě jsem zapomněla zmínit ten slušnej smrádeček, co tady je. Oni tady všechno zalévají splaškama, takže to tady všude smrdí, jakoby se pos*al celej hotel," informovala své sledující.

Nad hotelem ale nezlomila hůl a po dvou dnech své příkré hodnocení zmírnila. „Asi přehodnotím takový to moje »kanadský bodování«, říkala jsem čtyři z deseti, tak dala bych nakonec tak šest, sedm z deseti," rozhodla se a pochválila jídlo, animační programy a zájem personálu.