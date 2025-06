Manželka kouče Růžičky ve válce s matkou Ornelly: Ožralá huba a koště staré

Má za sebou fantastický víkend, který zasvětila relaxu a narozeninám svého manžela Vladimíra Růžičky (62). V neděli večer ale Marii pořádně vyskočil tlak! Důvodem byla slova Moniky Binias, která se ve svém podcastu rozhodla vyjádřit k manželství slavného hokejového trenéra. A Maruška viděla rudě! Dokonce podnikatelku vyzvala k osobnímu setkání.

Monika pojala manžele Růžičkovy jako téma svého podcastu. Úryvek si zveřejnila v příbězích na instagramu. „A budeme rozebírat aktuálně i Marii Růžičkovou,“ nadepsala si Binias video, ve kterém hokejovou legendu označila za kouče z Nagana. V Japonsku na olympiádě nicméně řídil českou střídačku Ivan Hlinka (†54), »Růža« byl dost zaneprázdněný prací na ledě, kde soupeřům během šesti zápasů nastřílel tři branky.

Binias nicméně vedla monolog směrem k manželce Vládi. „My jsme se s mámou neskutečně nasmály, při tom kdy Růža Růžička, trenér Nagana byl teda... Už několikrát jste měli krizi a minulou krizi jste překonali, protože jsi dostala auto BMW. Ne kvůli němu, kvůli tomu autu. My byly počůraný s mámou,“ vyprávěla Monika, která na reakci nemusela moc dlouho čekat.

Maruška, která jindy moc ostatní lidi neřeší, se do kontroverzní podnikatelky s pořádně obula. „Co si mě a Vláďu pořád bereš do té tvé ožralé nevymáchané huby, ty koště staré!“ obořila se do ni. A zdaleka nebyla u konce.

„Já chápu, že nikoho nezajímáš a že si na mě momentálně potřebuješ zvednout čísla a vydělat na flašku. Ale co si zamést před svým prahem? Za mě jsi odpad lidské společnosti,“ vzkázala Marie Monice přes sociální sítě. „Máš dcery, které nonstop pomlouváš a ponižuješ. V tom jsi jako matka totálně selhala a mě si budeš brát do huby?“ připomněla Růžičková časté boje Moniky s dcerami Ornellou a Charlottou, které Binias mnohokrát vede před zraky veřejnosti.

„Chápu, že bys ráda, aby se za tebou takový Růžička otočil, ale ty se bohužel zmůžeš jen na dítě, ne na chlapa!“ pokračovala Maruška, která očividně narážela na fakt, že Moničin manžel Petr je o čtyřiadvacet let mladší než ona. „Pokud se mnou máš problém, můžeme se setkat osobně!“ předložila na závěr výzvu Růžičková, která dodala, ale ačkoliv se v životě do nikoho nenaváží a neřeší ostatní lidi, tohle »blonďaté stvořen« už ji zvedá ze židle.

Podaří se hustou atmosféru uklidnit, třeba i při osobním setkání, nebo se Maruška s Vláďou zařadí na Moničin seznam lidí, se kterými si veřejně vyměňuje argumenty a rozebírá je ve svém podcastu.