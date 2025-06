Expert Luhový o »zombie fotbalu« nároďáku: Ostře se obul do Haška

Stále se opakující peklo. Takový je podle internacionála Milana Luhového (62) herní projev české fotbalové reprezentace. Duel v Chorvatsku tomu dal razítko! „Retro a zombie fotbal dohromady,“ nechápe bývalý reprezentační útočník.

Jak jste kolaps v Osijeku viděl vy?

„Řeknu to trošku ve srandě. Hra národního týmu, nejen v tomto utkání, je asi na stejné úrovni jako ta televizní reklama Suchánka s Genzerem. Když na to před zápasem koukáte, máte upozornění, že na stejné úrovni bude i samotný fotbal.“

Takže deprese.

„Úroveň je nízká, nepochopitelná, avšak odpovídající předvedené hře. Když se podíváte na lavičku realizačního týmu, je to retro jako vyšité plus mix dalších zaostalých věcí.“

Ale kapitán Souček byl pyšný…

„No, každý má nějaký názor. V těchto chvílích je lepší tohle nekomentovat, protože být pyšný na to, že dostanete búra od Chorvatů a úroveň fotbalu je katastrofální, to nevím. On těžkých zápasů odehraje v Anglii hodně, takže nemá zapotřebí vykládat takové hlouposti.“

Co jste říkal taktice?

„Když angažovali Ivana Haška, tvrdil jsem, že to je retro kloubené s nějakým zombie fotbalem. On mužstvu nic nedal. Trenér, když přijde k týmu, tak by mu za pár měsíců měl vtisknout tvář. Ale tady už zakládání útoku od brankáře neexistuje. Rychlá rozehrávka po zpracování taky neexistuje.“

Jak je to možné?

„To je od počátku. Výběrem Ivana, výběrem lidí, co tam jsou. Koukněte na PSG, co tam udělal Luis Enrique. U nás v repre je to na náhodu. Podobné jako v osmdesátkách, když jsme hráli my. Nějaká taktika tam byla, ale bez systému. Opakuji. Tohle je fakt retro a zombie dohromady. A vzniká to od lidí, kteří nároďák vedou.“

Až to vypadá, že mohl na lavičce zůstat trenér Šilhavý.

„Ano. Je to stejné jako za něho. Žádná změna, nulový pokrok.“