»Ex« exfotbalisty Kadlece čeká dítě s Vémolovým sokem: Chobotnice lásky

I kdyby luštilo celé Česko, tak tuhle vztahovou osmisměrku ze Slovácka těžko rozplete! Možná i sám bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec (40) se v tom chvílemi ztrácí...

Kadlec, který nyní dělá experta České televize a hráčského agenta, se soudí s bývalou partnerkou Klárou o výživné na syna Michaela (5). Tu si nahněval tím, že ji údajně podváděl. Nevěra na obránce s 67 starty a 8 góly za národní mužstvo a někdejší oporu Sparty i Slovácka praskla loni v létě, kdy se jim s milenkou narodila holčička jménem Megan.

Teď se do už tak složitého vztahu připletl podnikatel Vít Kaiser, jehož zkraje roku 2022 nařkl MMA bijec Karlos Vémola (39) z románku s jeho sexbombou Lelou (36). Pak se Vítovi sice omluvil, ale kamarád a sponzor mu vzal roha za rivalem z klece Oktagonu Kinclem. No a v nevšední chobotnici lásky očekává Vémolův sok s Kadlecovou »ex« narození miminka, termín mají v létě!

Lítaly pěsti?

„Ano, je to pravda,“ potvrdil exfotbalista Blesku zprávu, kterou jako první zveřejnil web Expres.cz. Kadlec si v článku stěžuje, že na nože s Klárou je i právě kvůli jejímu novému šamstrovi. Kaiser přišel dokonce podpořit svou lásku k soudu. A co ta údajná inzultace, Michale? „Nic k tomu nebudu dodávat. Nechci to komentovat i s ohledem na syna,“ odpověděl Blesku Kadlec. Jak z toho ven?!

Soud o miliardy z dědictví

Tahle role by ve filmové adaptaci spletitých mileneckých vztahů ve sportovně-byznysovém prostředí seděla Bolku Polívkovi. Nebo spíš padouchovi Marku Vašutovi? Vít Kaiser, který svedl expartnerku exfotbalisty Michala Kadlece, je totiž zapleten ještě do jednoho složitého případu, a to do sporu o dědictví firmy Karsit s majetkem kolem 4 miliard korun českých.

Alena Řípová, matka bývalé Kaiserovy manželky Kamily, byla soudem nepravomocně odsouzena na 5 let za padělání závěti po zesnulém choti Františkovi. Muž, který se snažil sbalit i Lelu Vémolovou, prý všechno s manželkou a tchýní zpunktoval. Proti tomu se Řípovi dva synové z prvního manželství také domáhají dědického podílu. Co z toho vytříská Kadlecova podvedená láska Klára?! Možná by jí prozatím stačilo, aby Michal platil alimenty.