Hvězda Sparty Preciado: Nevěra na záchodě? První slova jeho ženy!

To minutové video vyvolalo na internetu nevídanou bouři! Zachycuje totiž pohlavní styk na záchodcích luxusního pražského klubu Duplex.

Kdo je čiperným mužem v hlavní roli? Fotbaloví fanoušci měli jasno rychle. Designové boty, drahé tričko s límečkem, zlaté hodinky, velké prsteny, tetování na ruce, barva pleti a nepřehlédnutelné kudrnaté afro na hlavě jim určilo jasného podezřelého – sparťanského obránce Angela Preciada (26)!

Tím spíš, že se Ekvádorec na začátku roku – kdy podle informací Blesku mělo být video pořízeno – fotil v identickém outfitu. Na novoročním snímku ho ovšem doprovází i dlouholetá partnerka Joselin (25), která drží v náruči čerstvě narozenou dcerku Angelinu, sestru pětiletého Benjamina.

»Co je ti po tom«

Rýpaví diskutéři hned začali spekulovat, jestli záletnická eskapáda (údajně s klubovou hosteskou) tuhle usměvavou rodinku nezničí. Někteří si dokonce vyhledali Joselinin profi l na instagramu a v komentářích se začali ptát, zdali už video z Duplexu viděla. „Viděla!“ odpověděla jim kyprá černovláska a v reakci ještě přidala ikonku klauna.

Tou počastovala i další provokatéry, kteří naznačovali, že ji Preciado podvádí. „Pokud to říkáš ty, tak se to určitě stalo. A i kdyby snad ano, co je ti sakra po tom...“ vyťukala Joselin, která na svou životní lásku nedá ani po zhlédnutí kompromitujících záběrů dopustit. „Celý život tě budeme milovat!“ vyznala se znovu tento týden sparťanskému fotbalistovi.