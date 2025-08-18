Ruman o vzedmutí Sparty: Je zpět, ale nejde jen o Priskeho. Co brzdí Slavii a Plzeň?
Sparta je po dalším vítězství v čele tabulky a po trápení z minulé sezony potvrzuje návrat mezi domácí elitu. Tým oživil návrat trenéra Briana Priskeho, ale vzedmutí nepřišlo pouze jeho zásluhou. „Hráči chtějí napravit minulou sezonu, kterou zpackali. Jsou odhodlaní ukázat, že na to mají,“ říká fotbalový expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman při hodnocení uplynulého ligového kola, v němž osobně navštívil zápasy Olomouc–Zlín a Karviná–Bohemians. Jaké jsou podle něj šance českých klubů v Evropě, kde je čeká naprosto klíčový týden?
Co říkáte na probíhající vzedmutí Sparty po špatné minulé sezoně?
„Je to pozitivní. Bývá to tak, že po dešti vyjde slunce a přesně tak to teď vypadá ve Spartě. Těší mě to i z pohledu atraktivity ligy a boje o špičku tabulky, protože čekám zajímavější a vyrovnanější ročník než loni.“
Je klíčové, že se vrátil Brian Priske? Je to celé o něm?
„Určitě na tom má velký podíl. Ale zároveň je důležité, že hráči chtějí napravit minulou sezonu, kterou zpackali. Jsou odhodlaní ukázat, že na to mají.