Krmenčík ukončil půst. Gól mu předpověděl (i) „bráška“ Petržela: Psychicky mi to pomůže
Dlouho jste o něm pořádně neslyšeli, co? Tak se Michael Krmenčík (32) pro jistotu připomněl. Trefou proti Teplicím v 95. minutě zajistil fotbalistům Slovácka první vítězství v sezoně. A sobě zase po čase popularitu. „Milan Petržela a manželka říkali, že dám rozhodující gól. Splnilo se to. Musím bráškovi (Petrželovi) poděkovat,“ informoval s úsměvem bývalý reprezentant, jehož kariéra šla v posledních letech poměrně strmě dolů.
Pro ten gól šel Michael Krmenčík přes „mrtvoly“. Po prodloužené hlavičce Marka Kvasiny se nacpal přes beka ke gólmanovi Matouši Trmalovi a v krkolomné pozici, kdy všichni tři při snaze odehrát míč upadli, rozhodl v poslední minutě dramatický zápas. Po něm byl zkušený útočník, velké jméno v kádru Slovácka, rozjařený z důležitého triumfu. „Mamka mi před utkáním psala, že vyhrajeme,“ líčil. „Psychicky mi ten gól pomůže,“ doufal.
Vstřelil ho jako střídající hráč. Opatrný kouč Jan Kameník má v sestavě jen jedno místo pro hroťáka. Proti Slavii dokonce operovali na hrotu křídelníci Blahút s Petrželou a „devítky“ usedly na lavičku. Přitom Krmenčík, podle podzimní vytíženosti dvojka za typologicky podobným Markem Kvasinou, by si přál, aby nastupovali oba společně.
S Rakušanem z Vídně se mu hraje dobře. „Teď to konečně přineslo ovoce,“ ulevil si. Oba jsou silní, vysocí, soubojoví a zároveň dovedou manipulovat s míčem na zemi. „Myslím, že o sobě trošku víme. Už proti Slavii bylo vidět, že si umíme vyhovět. V tréninku si říkáme, že bychom chtěli hrát spolu,“ zmínil „Krmelec“. „Ale nevím, jestli to trenérovi zapadá do taktického plánu,“ pokrčil rameny. Upřímně, nezapadá…Zatím. Hře na dvě „věže“ není Kameník nakloněný. Jen v určité fázi utkání, kdy se to vyloženě nabízí.
Takovou otočku si musíme pamatovat
Nyní souhra dvou útočníků zabodovala i gólově. Osmadvacetiletý Kvasina si při kolegově trefě zapsal asistenci. „Myslím, že jsem to trefil do gólmana, ten mně do kolena a odtud to šlo do brány,“ popisoval střelec. Sám si úplně nebyl jistý, jak v tísni balon do sítě procpal.
Kouč oba snajpry využívá zvlášť anebo v nouzi, když se svým týmem honí výsledek. Teprve pak se na hřišti potkávají. Proti Teplicím se to vrchovatě vyplatilo, neboť měli zásadní podíl na obou gólech. Pro Krmenčíka šlo o premiérový zásah od 4. prosince 2024, kdy pomohl k výhře 2:1 na Dukle. V předchozím ročníku zaznamenal tři branky, nádherný lob v srpnu na Spartě si nejspíš ještě vybavíte. Následně se prosadil s Mladou Boleslaví. Ovšem víc nic.
Od borce s minulostí v Plzni, ve Slavii a v národním týmu se čeká daleko víc. Rozjede se teď? V Uherském Hradišti už je rok, proces aklimatizace byl dávno ukončen. Kvůli záskokům na poslední minuty klub Krmenčíka neangažoval. „Každý zápas žiju s týmem, i když nehraju. Lavička má žít a povzbuzovat kluky. Tak jako v sobotu já, Milan Petržela nebo Rambo (Petr Reinberk),“ zdůraznil. „Druhý poločas byl jasnou ukázkou toho, že mužstvo je zdravé. Takovou otočku si musíme pamatovat,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu