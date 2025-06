Bratr unesené Maddie na sobě maká jako plavec: Chce na olympiádu

Jeho rodina léta žije v nejistotě, ale ani tak se Sean McCann (20) nevzdává svého největšího snu. Bratr Maddie, která byla v roce 2007 unesena v Portugalsku a o jejímž osudu jsou dosud nejasné zprávy, je vášnivým plavcem a klade si nemalý cíl. Chtěl by reprezentovat svou zemi na olympiádě!

Rodina McCannových se od roku 2007 modlí za jakoukoliv zprávu o tom, co se s tehdy tříletou britskou holčičkou Maddie stalo. Její rodiče Kate a Gerry tehdy vyrazili do portugalského Algarve a na večer nechali svou nejstarší dceru a mladší dvojčata Amelii a Seana na pokoji, zatímco si vyrazili s přáteli do nedaleké restaurace a průběžně chodili děti kontrolovat.

Naposledy se na ně byli podívat ve 21.00, ale po návratu o 45 minut později zjistili, že zatímco dvojčata spokojeně spí, Maddie je pryč. Od té doby není jasné, jestli je dívenka mezi živými, ani co přesně se ten večer vůbec stalo...

Na rodinu je upřena velká pozornost, ale soustředit se celý život jen na tuto rodinou tragédii samozřejmě není ideální cestou pro psychiku. Například právě Sean se začal v osmi letech věnovat plavání. O dva roky později se připojil k plaveckému klubu města Leicester a od té doby získal několik titulů, včetně těch na regionálních a národních turnajích.

Pro své úspěchy se snaží dělat maximum. Několikrát týdně vstává kvůli tréninkům ve čtyři ráno a často se potápí do chladné vody, aby si zdokonalil formu. Na té se snaží pracovat jak jen to jde, protože si klade nemalé cíle: „Zúčastnit se Her Commonwealthu v roce 2026 a Olympijských her v Los Angeles v roce 2028.“

Kromě toho Sean pomýšlí také na zadní vrátka. Je studentem chemické inženýrství. Přesto, že je pro něj prozatím plavání spíše jen koníčkem, dost možná jednou přijde den, kdy se pro něj stane prací na plný úvazek.

Příběh jeho starší sestry Maddie ale není zapomenut. Momentálně policie pokračuje ve vyšetřování a celý svět spolu s rodinou McCannových netrpělivě sleduje, jestli se konečně podaří smutný případ dotáhnout do konce a objasnit okolnosti, za kterých Madeleine zmizela.