Seemanová zazářila v Barceloně. Na dvoustovce volným způsobem porazila mistryni světa

Na Mare Nostrum se Seemanová potkala s dalšími plavkyněmi ze světové špičky a ukázala, že je i nadále její pevnou součástí. Právě ve své nejsilnější disciplíně 200 metrů volný způsob postupovala do finále nejrychlejším časem, a ve finále pak předvedla skvělý výkon 1:55,85, kterým jen o

73 setin sekundy zaostala za svým českým rekordem z loňského závodu v Londýně. Navíc o více než jeden a půl sekundy zdolala aktuální mistryni světa na této trati a celkově čtyřnásobnou olympijskou medailistku Siobhán Haugheyovou.

Seemanová, loňská mistryně Evropy na kraulové stovce i dvoustovce, na úvod sezony plavala na dvou domácích závodech. Představila se na Velké ceně Pardubic, kde potvrdila svou nominaci na letním mistrovství světa v Singapuru. V neděli v Plzni získala na kraulové dvoustovce titul mistryně republiky.

„Jsem v plné přípravě bez ladění, jsem zvědavá, jak to tělo na to bude reagovat. Je to první test,“ líčila Seemanová v Plzni před odletem do Barcelony. „Strašně se těším, jak budu závodit se světovou špičkou, se Siobhán.“

Povedený závod i pro Čejku

Haugheyová, jedna z nejlepších světových kraulerek současné éry, je nově její parťačkou z tréninkové skupiny nového kouče Toma Rushtona. Haugheyová v Barceloně vyhrála stovku volným způsobem, kde skončila Seemanová třetí v čase 54,25.

Na dvoustovce začala asijská plavkyně taky rychleji, ještě v polovině trati těsně vedla, Seemanová měla ale rychlejší závěr a porazila ji o víc než půl sekundy. V Barceloně ještě skončila pátá na motýlkové padesátce v osobním rekordu 26,34.

Dařilo se i znakaři Janu Čejkovi, který na dvoustovce už v rozplavbě pokořil A limit pro světový šampionát v Singapuru výkonem 1:57,01 minuty. V Barceloně nejprve bral čtvrté místo na znakové stovce výkonem 55,05, jen šest setin sekundy za bronzovou příčkou.

Na dvoustovce pak jako osmý český plavec překonal limit pro mistrovství světa. K vlastnímu českému rekordu mu v rozplavbě chybělo 35 setin sekundy, finále pak vyhrál výkonem 1:58,15.