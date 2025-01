Manžel „Baumrtové“ vede Seemanovou a říká: Zklamání z českých bazénů

Z kanadského trenéra Toma Rushtona je jeden z klíčových mužů českého plavání. Manžel úspěšné české znakařky, která se proslavila pod jmény Baumrtová a Kubová, převzal přípravu největší české hvězdy Barbory Seemanové i juniorského mistra světa Jana Čejky. „Je skvělé mít někoho, kdo ví, jak to tady funguje,“ říká Rushton k příspěvku své ženy.

Je to tichý muž s brýlemi, který nevyhledává pozornost. Přesto jako magnet přitahuje elitní světové plavce.

„Jsem vždycky překvapený, když ke mně přijdou. Nejsem moc společenský, jsem domácký, na sociálních sítích nejsem. Jen sedím doma a chodím se psem. Takže mě vždycky překvapí, když za mnou někdo přijde, že se mnou chce trénovat,“ usmívá se Rushton.

Důvody možná osvětlí jeho plavecké vzdělání. Narodil se v Anglii, vyrůstal v Kanadě a studoval na Kenyon College pod vedením legendárního kouče Jamese Steena, který jako první v historii složil padesát vítězných týmů v divizi III univerzitního šampionátu NCAA. Na univerzitě v Indianě pracoval s plaveckým vědátorem Joelem Stagerem.

Dalším důvodem jsou úspěchy jeho plavců. Když se Barbora Seemanová rozhlížela po náhradě za svého dosavadního trenéra Luku Gabrila, stačilo se podívat na výsledky svých dvou soupeřek z disciplíny na 200 metrů kraul z Rushtonovy skupiny. Siobhan Haughey z Hongkongu je čtyřnásobná olympijská medailistka, loňská mistryně světa z krátkého i dlouhého bazénu. Kanaďanka Mary-Sophie Harveyová skončila na MS v krátkém bazénu druhá a na olympiádě v Paříži čtvrtá, hned za bronzovou Haugheyovou.

„Ve finále olympiády plavala Siobhan vedle Báry z jedné strany a Mary-Sophie z druhé. Bylo zajímavé je vidět plavat vedle sebe s pocitem, že mám v jejích příbězích své místo,“ líčí Rushton.

Učí se o české zemi i kultuře

Kanadský kouč se v Česku usadil poté, co se jeho životní cesta spojila s jednou nejlepších plavkyň české historie. Jeho současná manželka a maminka jejich dcery Emy získala jedenáct velkých medailí pod mateřským jménem Baumrtová. Kariéru končila jak Kubová, teď už ale nese jméno svého aktuálního manžela.

„Snažím se hodně učit o české zemi a kultuře. Je skvělé mít někoho, kdo má vhled to toho, jak to tady funguje,“ pochvaluje si Rushton s tím, že jeho žena už půl roku po porodu a konci kariéry s jeho závodníky chodí do bazénu. „Simona je hodně tvrdohlavá a houževnatá. V sobotu plavala s kluky.“

V Haugheyové, Harveyové a Seemanové má Rushton ve skupině tři finalistky olympijské kraulové dvoustovky z loňských Her v Paříži. Zároveň dohlíží na nový vzestup znakaře Jana Čejky, někdejšího juniorského světového šampiona, který se předvedl osmým místem a na znakařské dvoustovce během prosincového MS v krátkém bazénu v Budapešti.

„Moje skupina inklinuje ke dvoustovce, plavci plavou různé styly, ale podobné časy,“ vysvětluje Rushton. „S Bárou zatím nepracuju dlouho. Trošku jsme se pobavili. Jsme samozřejmě teprve na začátku olympijského cyklu. Naučil jsem se, že je důležité pracovat na různorodosti. Do olympiády v Los Angeles zbývá tři a půl roku, takže nemá smysl se teď soustředit na něco konkrétního.“

Rushton v Česku zažívá jinou realitu, než na kterou byl zvyklý na prestižních amerických univerzitách. Tady i reprezentanti plavou ve veřejných bazénech a do dráhy se jim občas pletou hobbíci.

„Na rozdíl od ostatních trenérů nemám vlastní bazén. Od plavců je docela odvážné, když za mnou přijdou, pojí se s tím hodně nejistoty. Dnes trénujeme na Motorletu, zítra ráno jsme na Motorletu a odpoledne v Pardubicích. Potýkáme se s různými situacemi, ale zvládáme to,“ usmívá se Rushton. „Pokud bych měl něco v Česku kritizovat, tak jsou to bazény. Byl bych rád, kdybychom tady mohli pořádat závody. Ale není tu bazén takové úrovně, aby to bylo možné. Bazén v Pardubicích je dobrý, ale nikdo se tam kvůli tomu nepřestěhuje. Je to trošku zklamání, že tady bazény nejsou lepší.“

Konkurence špičkových kraulařek může pomoct

Rushton ale se svými závodníky tráví hodně času na zahraničních soustředěních. V současnosti má každá z jeho hvězd jiný program. Seemanová měla na podzim neplánovanou pauzu kvůli zranění kotníku. Haugheyová s Harveyovou naopak závodily až do prosince.

„Mám vlastně dvě skupiny. Jedna si po olympiádě dala větší pauzu a začala trénovat od prvního ledna. Druhá skupina si bere přestávku až teď. Siobhan je ve druhé skupině, závodila na mistrovství světa v Budapešti, teď má pauzu až do dubna,“ vysvětluje Rushton. „Uprostřed dubna pojedeme na vysokohorské soustředění do Andory, tam asi poprvé poplavou spolu. Potom už budou trénovat spolu až do mistrovství světa v Singapuru.“

Konkurence tří špičkových kraulařek v jedné tréninkové skupině může všem závodnicím pomoct posunout se dál a přiblížit se slavným Australankám Mollie O´Callaghanové či Ariarne Titmusové.

„Určitě jsem hrozně ráda, že budu mít se Siobhan trénovat. Je to pro mě motivační. Těším se, že v tréninku jsem underdog a budu dohánět jí,“ říká Seemanová.

A nová parťačka vyhovuje i Haugheyové. „Siobhan je ráda, když má s kým trénovat. Je extrémně tvrdá pracantka, je těžké sehnat chlapy, kteří by s ní trénovali. Uvidíme, jak jim to půjde,“ usmívá se Rushton.