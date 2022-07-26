Janktova kariéra: úprk ze Slavie i raketový start. Světový coming out a průšvih za volantem
Rychle vylétl mezi českou fotbalovou špičku, patřil mezi největší talenty, brzy prorazil v Serii A i reprezentaci. O to dřív profesionální kariéra Jakuba Jankta (29) skončila. Někdejší člen národního týmu oznámil odchod z profesionální scény, pozornost nasměruje k rozvoji svého syna a dalším aktivitám. Ofenzivní záložník na sebe vždy strhával pozornost – třeba před dvěma lety svým veřejným coming outem. Přinášíme milníky hráče, jenž mimo jiné prošel Slavií i Spartou.
Úprk ze Slavie
Jankto vynikal už jako dítě. Od dvanácti let postupoval kategoriemi ve Slavii, mládežnickým celkům dělal kapitána, patřil do reprezentačních výběrů. V sezoně 2013/14 se podílel dokonce na třech titulech – v kategoriích U18, U19 a U21. Po šesti letech ve Slavii, aniž by za ní odehrál jediné ligové utkání, podepsal pětiletou smlouvu v Udinese a zamířil do Itálie. V Edenu to museli akceptovat, ačkoliv si představovali, že svůj tehdejší mládežnický klenot zhodnotí o něco později za mnohem zajímavější finanční obnos.
Jakub Jankto v dresu Slavie v mládežnických letech (rok 2014) • SK Slavia Praha
Mladý reprezentant
V Itálii nakoukl do dospělého fotbalu skrz hostování v Ascoli, v sezoně 2015/16 zaznamenal v Serii B pět gólů a sedm asistencí. Rok poté se jako teprve dvacetiletý hráč prosazoval za Udine v elitní Serii A. V áčku českého nároďáku debutoval 22. března 2017 v Ústí nad Labem proti Litvě (3:0). Za reprezentaci nasbíral 45 startů a vstřelil čtyři branky. Na EURO 2020 pomohl do čtvrtfinále, naposledy si zahrál pod Jaroslavem Šilhavým v Lize národů na Letné proti Španělsku (5. června 2022, 2:2). Ještě před dvěma lety měl jako jeden z cílů návrat do reprezentačního dresu.
Český ofenzivní záložník Jakub Jankto slaví branku v dresu Ascoli • Twitter
Světový coming out
V únoru 2023, během ročního hostování ve Spartě, přišel s odvážným a v rámci světového fotbalu unikátním prohlášením. „Jsem homosexuál a už se nechci déle skrývat,“ vzkázal s mimořádnou otevřeností. Podporu mu vyjádřil letenský klub i lidé z fotbalového prostředí po celém světě, včetně Brazilce Neymara. Z předchozího vztahu má Jankto syna Davida, s partnerkou Markétou se v roce 2021 rozešli. Právě kvůli synovi se aktuálně rozhodl vrátit do Prahy, kde se mimo jiné věnuje trénování v nejmenší kategorii U7.
Vyřazení z kádru Sparty
Jankto přišel do Sparty v létě 2022 v rámci ročního hostování z Getafe. Letenské angažmá se ale nepovedlo – Jankto v lize odehrál pouze 15 zápasů a vstřelil jediný gól. Na konci dubna 2023 řešil nepříjemný průšvih – nedaleko tréninkového centra na Strahově zastavila Jankta za volantem policie, hráč odmítl podstoupit test na drogy. Výsledkem bylo vyřazení z kádru Sparty a hráč se v letenském dresu na hřišti už neobjevil.
Brzký konec
Výkony na hřišti šly v Janktově případě poslední roky dolů, na vině byly i zdravotní problémy, kvůli kterým exreprezentační křídelník svou profesionální kapitolu uzavřel ještě před třicítkou. Naposledy působil v italském Cagliari, poslední ligový zápas odehrál v dubnu 2024 na Interu. V minulé sezoně se kvůli zdraví nedostal na hřiště vůbec a celá situace vyvrcholila v předčasný konec profesionálního hraní.
Aktivity mimo hřiště
Jankto se ze škatulky profesionálního sportovce a fotbalisty vymykal, pouštěl se do netradičních věcí a projektů. Nejviditelnější byla jeho aktivita v gamingovém prostoru. Založil esportový celek Sampi (podle své přezdívky), který vydatně finančně podporoval. Na konci roku 2024 ale svůj byznys zavřel. „Prudký růst esportu jako odvětví během covidové pandemie byl následován strmým poklesem, který jsme bez silného investora nedokázali překonat,“ vysvětlil Jankto, který značku Sampi provozoval šest let.