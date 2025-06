Sagan o problémech se srdcem: Čeká ho další operace

Loni v únoru fanoušky cyklistiky vyděsila zpráva ohledně zdraví Petera Sagana (35). Slovenský závodník měl trable se srdcem a musel se podrobit operaci. A s lékařskými zákroky ještě není konec...

Problémy se srdcem se u Sagana objevily během závodů ve španělské Chelve, kdy Peterovi naměřili pulz dosahující více než 200 úderů za minutu. Závodník tak podstoupil srdeční ablácii, což je zákrok, při kterém se odstraňují ložiska způsobující poruchy cyklu. Později byl Saganovi také voperován přístroj, který činnost jeho srdce důsledně měřil. Právě kvůli této »mašince« bude muset za pár měsíců zase na operační sál.

„Po loňské operaci srdce je všechno v pořádku. Jsem zdravý jako rybička a nic mě nebolí. Musím ještě vydržet půl roku a konečně mi z hrudi vymontují i to zařízení, které mi kontroluje správný tlukot srdce. Nebylo to pro mě ale lehké období,“ přiznal teď Sagan pro Šport24. Teď už se mu o tom sice mluví snáz, ale loni pro něj celá situace byla dost náročná.

„Neřekl bych, že jsem měl strach, ale asi nikomu není moc příjemné ležet v nemocnici, kde se člověku hrabou v srdci kabelem. I to pro mě ale byla zkušenost a musím zaklepat, že to udělali správně. Touto cestou ještě jednou musím poděkovat lékařům do Itálie, kteří se o mě postarali,“ poslal na dálku poděkování lidem, kteří o něj v obtížné chvíli pečovali.

Nejen Peter, ale i lékaři doufají, že odstraněním monitorovacího zařízení se pro něj celá tahle kapitola definitivně uzavře a že se bude moci naplno soustředit na další životní etapu. Doslova s klidným srdcem.