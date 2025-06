Legendární tenistka Navrátilová v obavách: Bude muset utéct z USA?

Amerika je pro ni domov. Stejně jako řada dalších cizinců žijících za velkou louží teď ale česká tenisová legenda Martina Navrátilová (68) nemá jistotu, že bude moci v USA zůstat. Migrační politika Donalda Trumpa (79) je totiž neúprosná...

Migrace, především ta nelegální, je pro amerického prezidenta Donalda Trumpa velké téma. Vypovídá o tom mimo jiné i fakt, že na začátku června nařídil imigračnímu úřadu navýšit počet zadržených migrantů určených k deportaci na 3000 denně. Na počátku jeho mandátu se úřadníkům podle agentury AP dařilo zachytit zhruba 650 lidí denně.

Jenže čím více se smyčka kolem cizinců v USA stahuje, tím více mají o možnosti svého setrvání v zemi pochybnosti i lidé, kteří tam žijí legálně už mnoho let. Mezi takové patří i tenistka Martina Navrátilová, která se do Ameriky přesunula ve svých 18 letech s ohledem na sportovní kariéru. Sama v minulosti přiznala, že za daných okolností by v Česku na své úspěchy dosáhnout nedokázala.

Martina žije spolu se svou manželkou Julií Lemigovou na Floridě a momentálně přemítá i nad variantou, že by jí úřady mohly odebrat americké občanství, které získala před téměř 45 lety. „Všechno je teď ve hvězdách, a o to jde. Všichni chodí po špičkách a nevědí, co se stane,“ pokrčila rameny Navrátilová v rozhovoru s Amolem Rajanem z televize BBC.

Faktem je, že úředníci se při výkonu své práce s nikým moc nemažou – bez ohledu na to, s jak slavnými lidmi jednají. Své by o tom mohl povědět třeba italský influencer Khaby Lame (25), který patří mezi světoznámé hvězdy na sociálních sítích, kde proslul videi vysmívajícími se komplikovaným „life hackům“. Rodáka ze Senegalu úřadníci zadrželi na letišti v Las Vegas kvůli „porušení imigračních předpisů“.

Wimbledonská vítězka přitom neskrývá, že není fanynkou současného prezidenta. „Nejsem loajální k Donaldu Trumpovi,“ přiznala s tím, že kdyby se z Česka měla stěhovat nyní, Ameriku by si nevybrala. „Kdybych byla dnes ve stejné situaci a musela se někam přestěhovat, nebyla by to Amerika, protože v současné době není demokratická,“ pravila.

Martině tedy v tuto chvíli nezbývá nic jiného než čekat, jak se situace v zemi vyvrbí – a jestli Trump, jehož první manželka byla Češka, druhá Slovinka, a sám má díky prarodičům německo-skotské kořeny, bude dále přitvrzovat...