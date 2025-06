Juventus u Trumpa: trapas v Oválné pracovně! Hráč popsal, co prožíval

Vstoupit do diskuse (

Nezvyklá příprava na zápas mistrovství světa klubů pro fotbalisty Juventusu Turín. Ještě než v úvodním vystoupení na turnaji porazili Al-Ajn 5:0, zamířili do Oválné pracovny za prezidentem USA Donaldem Trumpem. Za nejmocnějším mužem světa stáli, když odpovídal na otázky ohledně možného amerického útoku na Írán. „Bylo to pro mě překvapení - řekli nám, že musíme jet, a já neměl jinou možnost,“ komentoval audienci útočník Timothy Weah.

Kdo dorazí do Bílého domu, musí se mít na pozoru. Platí to o státnících i sportovcích. „Pokud máte otázky ohledně MS klubů, rádi je zodpovíme,“ řekl Trump na úvod setkání, kterému přihlíželi také zástupci médií.

Trump však rychle stočil hovor na jedno ze svých oblíbených témat: zákaz soutěžení transgender sportovkyň se ženami, které sám na začátku svého funkčního období ve Spojených státech zakázal speciálním nařízením. Fotbalisty však dostal do trapné situace, když se zeptal: „Mohla by se do vašeho týmu dostat žena?“

„Mohla by se do vašeho týmu dostat žena? Co myslíte?“ rozhlížel se za sebe na fotbalisty, kteří si vyměňovali překvapené pohledy.

„Co myslíte, mohly by?“ „Máme výborný ženský tým“, snažil se zachránit situaci ředitel Juventusu Damien Comolli. „Ale měly by hrát jen se ženami. Vidíte, jsou velmi diplomatičtí,“ uzavřel rozhovor Trump.

Řeč se pak stočila na konflikt Izraele s Íránem, do kterého může zasáhnout také americká armáda. Novináři stříleli otázky, fotbalisté mohli jen rozpačitě postávat za Trumpem. Fotografové na místě zachytili, jak nepříjemná situace fotbalistům italského klubu byla. V jejich výrazech bylo zřejmé, že by nejraději byli jinde, ideálně na hřišti.

„Upřímně řečeno mě to zaskočilo. Bylo to trochu zvláštní. Když začal mluvit o politice s Íránem a o všem možném… Já chci prostě hrát fotbal,“ posteskl si Timothy Wesh, syn slavného kanonýra a také bývalého prezidenta Libérie George Weaha.

Jedna souvislost... Právě tato africká země bývá zmiňována v souvislosti s rozšířením zákazu cestování do USA, který Trump už na vybrané země stihl vyhlásit.

Přidal se také druhý Američan v kádru Juventusu Weston McKennie. S Trumpem si v jednu chvíli potřásl rukou. Je zřejmé, že nepatří mezi stoupence současného prezidenta. Před minulými volbami, když ještě působil v Schalke, pro německý list Bild řekl: „Trump není správný člověk pro tu pozici. Z mého pohledu je to rasista.“

Je vyprodáno? Samozřejmě... Ale nebylo

Mistrovství světa klubů, které se odehrává na amerických stadionech, se řešilo jen okrajově. Šéf FIFA Gianni Infantino před prezidentem zmínil, že Juventus čeká večer zápas ve Washingtonu. „Je to úplně vyprodané doufám,“ podotkl Trump. „Samozřejmě,“ odpověděl Infantino. V době audience však byly vstupenky stále dostupné a podle všeho se všechny nevyprodaly. Oficiální návštěva na dvacetitisícovém stadionu činila 18 161 diváků.

Problémy s návštěvností zápasů jsou i na jiných zápasech. Svět oblétly obrázky vyprázdněné arény v Atlantě pro 71 tisíc diiáků, kde se na utkání mezi Chelsea a LAFC přišlo podívat jen 22 tisíc lidí. V Orlandu na souboj jihokorejského Ulsanu a Mamelodi z Jižní Afriky přišlo 3412 příznivců na stadion s kapacitou 25 500 diváků.