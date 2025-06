První bod pro Trundu. Nedvěd jako vizitka změny, co bude ale dál?

Vstoupit do diskuse (

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Pavel Nedvěd se příští týden stane šéfem reprezentačního úseku na Strahově. Pokud se tedy ještě něco nezmění, věci se nepřesypou na jinou hromadu, což v případě legendy českého fotbalu nikdy nelze vyloučit. Zkušenost z prosince předloňského roku, kdy den před inaugurací odmítl post reprezentačního manažera A-týmu, je totiž stále zarytá v paměti mnohých. Berme to však tak, že držitel Zlatého míče necouvne, udrží si konstantní postoj a v úterý se oficiálně stane součástí svazových struktur.

Veřejnost bude jistě zajímat spousta otázek, ale ta nejdůležitější zní takto: Jaká bude síla Nedvědovy pozice?

Bude jen ambasadorem, tváří „nové“ asociace, mužem použitelným pro bankety, výjezdy po Evropě a jednání s politiky, nebo bude na svazu tzv. na full time, denně se podílet na reprezentační agendě u všech kategorií s tím, že bude mít právo stavět realizační týmy, strategické záležitosti silou osobnosti řídit? Na odpovědi se teprve dostane.

Další otázkou je, zda je Nedvěd opravdu připravený ponořit se do hloubky problémů, de facto ke dnu, a tvrdě pracovat pro český fotbal. Po červnových marných vystoupeních dvou nejdůležitějších národních týmů snad už každý pochopil, že se fotbalově nevyvíjíme, jen přežíváme. Proto je nutné, aby Nedvěd veškeré know how sesbírané za hranicemi předával podřízeným po hrstech.

Zklamání pro Hradec

Velký kamarád Ivo Ulich a další tři partneři určitě nejsou z Nedvědova čerstvého rozhodnutí nijak nadšeni. Počítali s ním do struktur FC Hradec Králové, dynamicky se rozvíjejícího klubu. Rovnou do funkce generálního ředitele, přinejmenším sportovního manažera.

Parta podnikatelů ze společnosti Fotbal HK 1905, i s Nedvědem, před pár čtrnácti dny jednala na magistrátu města s primátorkou Pavlínou Springerovou. Tehdy nic nenasvědčovalo obratu. Jistá hořkost jistě na patře zůstane…

Jestli někdo zaslouží kredit, je to David Trunda. Nový předseda svazu v předvolební kampani opakovaně hovořil o nutnosti dostat na Strahov hvězdy minulosti. Krátce po vítězné valné hromadě doručil největší možné jméno. To stojí za potlesk. Do poražených se nekope, ale asi je každému jasné, že zůstat na svazu Petr Fousek, trvá taková operace dlouhé měsíce, možná roky.

Trunda získal první bod. Jeho hvězda je na vzestupu, pro vlastní PR nemohl na úvod udělat víc. Ale pořád je to jen začátek. Je potřeba vážit další kroky, a činit je stejně chytře a rozhodně jako v případě Pavla Nedvěda.