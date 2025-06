Velký návrat, Nedvěd manažerem reprezentací! Co plány v Hradci? Primátorka reaguje

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 40 )

Vstoupit do diskuse ( 40 )

Na druhý pokus to už nejspíš vyjde. Pavel Nedvěd po půl roce končí v saúdskoarabském fotbale a stane se manažerem českých reprezentací s přímou odpovědností za áčko a jednadvacítku. V úterý by měl jeho nástup schválit nový výkonný výbor.

David Trunda si připisuje první úspěch v pozici předsedy fotbalové asociace. Po třech týdnech od svého zvolení valnou hromadou hlásí, že se mu podařilo na Strahov získat nejslavnější tvář českého fotbalu. Pavla Nedvěda.

S informací jako první přišel server infotbal.cz, předseda asociace ji zanedlouho orazítkoval. „Mohu potvrdit, že jsem se rozhodl na dalším výkonném výboru FAČR předložit ke schválení jmenování Pavla Nedvěda do pozice manažera českých reprezentací s přímou odpovědností za A-tým a U21. Mám velkou radost, že se držitel Zlatého míče a dlouholetý úspěšný manažer evropského velkoklubu rozhodl nabídku přijmout,“ napsal Trunda v prohlášení.

Schválení by podle něj mělo být spíš formalitou. „Tento návrh má podporu i u ostatních členů výkonného výboru, a tedy věřím, že bude Pavel Nedvěd již v úterý oficiálně uveden do funkce,“ dodal s tím, že více k Nedvědově roli a jeho krátkodobým i dlouhodobým cílům prozradí v úterý v poledne.

Tam by měl vysvětlit například také to, zda v pozici manažera národního týmu zůstane Tomáš Hübschman a Nedvěd bude působit nad ním, nebo jeho funkci přebere. A především, v jakém vzájemném vztahu budou působit Nedvěd a trenér Ivan Hašek.

Pokud vše nakonec dopadne, půjde svým způsobem o Trundovo druhé vítězství nad Petrem Fouskem. Bývalý předseda asociace nebyl na přelomu roků 2023 a 2024 daleko od podobné dohody s Nedvědem, ten si však vše na poslední chvíli rozmyslel. „Musím konstatovat, že si té nabídky i jejích podmínek vážím a že jsem to velmi důkladně zvažoval. Stejně tak si vážím přístupu FAČR během jednání. Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že ji nemohu přijmout. Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ vysvětloval držitel Zlatého míče.

„Všechny nás zaskočil,“ reagoval tehdy Ivan Hašek. „Byli jsme domluvení, jak spolu budeme pracovat, ale on si to na poslední chvíli rozmyslel. Napsal mi textovku, že se omlouvá, že to prostě nedá,“ řekl trenér národního týmu.

Nedvědův agent Jiří Müller letos v únoru pro Sport poodkryl, že za odmítnutím stála nabídka z arabského světa. „Rozhodně. Byl to hlavní důvod. Víte, možnost odejít do Saúdské Arábie byl dlouhodobější projekt, který jsme realizovali společně s panem Tvrdíkem a jeho asistentem Markem Baitlem, který má ve Slavii na starosti mezinárodní obchod.“

Nedvěd nakonec o rok později skutečně v Saúdské Arábii zakotvil, stal se sportovním manažerem klubu Al Šabáb, kde podepsal smlouvu na jeden rok.

Právě Jiří Müller, jenž Trundu před valnou hromadou veřejně podpořil, měl být spolu s Adolfem Šádkem a také Jaroslavem Tvrdíkem hlavní silou, která pomohla předsedovi přesvědčit českou legendu k nástupu na Strahov. Zda se začalo jednat už před volbami, nebo se spouštěčem stal výbuch 1:5 v Chorvatsku, není známo.

Co plány v Hradci?

Nedvědův návrat do českého fotbalu se očekával, jen na jiné místo. Je veřejnou informací, že je vlastníkem pětiny akcií společnosti Fotbal HK 1905, která se jako jediný zájemce uchází o koupi fotbalového Hradce Králové. „Pokud jednání dopadnou dobře, plánuju v Hradci fungovat, budu ve vedení klubu,“ řekl deníku Sport 6. června, tedy před dvěma týdny, po jednání přímo ve východočeské metropoli.

Tam se společně s miliardářem Ondřejem Tomkem, bývalým fotbalistou a úspěšným podnikatelem Ivo Ulichem a Ondřejem Šenkem, někdejším obchodním ředitelem pražské Slavie, setkal s primátorkou města Pavlínou Springerovou. „Myslím, že jsme se přiblížili,“ prohlásil Ulich.

Společníci počítali s tím, že v případě dohody s městem se nejslavnější z nich stane klíčovým hybatelem dalšího rozvoje klubu na úrovni generálního ředitele či sportovního manažera.

Legitimní otázkou tedy je, zda nová Nedvědova funkce plány nezmění. Zda se rozhodující lidé shodnou, že vysoká funkce v asociaci není v rozporu s případnou vysokou funkcí v klubu. Primátorka Springerová to jako potíž nevidí. „Téma struktury a obsazení orgánů společnosti bude mimo jiné předmětem společného jednání 26. června. Zásadní je, že spoluvlastnictví klubu se nevylučuje s jakoukoli funkcí v rámci FAČR, a je zcela běžné, že kluby své trenéry či manažery uvolňují ve prospěch reprezentace. Jsem přesvědčená, že v případě vstupu nového většinového vlastníka do našeho klubu bude mít Pavel Nedvěd v FC Hradec Králové přesně takovou roli, která bude odpovídat jeho momentálním možnostem,“ napsala Sportu.

Pokud se Pavel Nedvěd jednání zúčastní, bude už dva dny nejspíš pracovat jako manažer českých reprezentací.