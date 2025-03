Uzávěrka výměn v NHL: budoucnost Čechů i největší pecky. Kdo překvapil?

V pátek proběhla v NHL tradiční uzávěrka přestupů s řadou výměn, které se tentokrát v notném počtu týkaly i českých hráčů. Redaktoři iSport.cz Adam Papoušek a Patrik Czepiec rozebírají situaci na trhu, které týmy se hnuly směrem ke Stanley Cupu, nebo kdo naopak propadl. Dojde řeč na Boston, který do soupisky hodně říznul, otevřeně přiznal přestavbu. Bude to mít vliv na budoucnost největší hvězdy Davida Pastrňáka? I to zazní v novém díle podcastu Zimák.