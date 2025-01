Nečasův odchod z Caroliny: Zametli s ním kvůli penězům

Vnutili mu almužnu, vítězili jen díky němu a pak jej odkopli! Hokejová Carolina zametla s českým ofenzivním esem Martinem Nečasem (26). Stal se součástí výměny do Colorada!

Nečekal to, trejd od Hurikánů, v jejichž dresu strávil celou kariéru v NHL, mu vehnal slzy do očí. „Nedivím se, že si při loučení s klukama Martin trochu pobrečel. Měli parádní partu,“ prozradil webu isport.cz hokejistův táta.

V loňské sezoně s jeho synem zametali, nedostával prostor na přesilovkách. Chtěl odejít, ale nakonec po zlatém MS souhlasil s dvouletou smlouvou na 155 milionů korun ročně. Balík? Kdepak, Rus Svečnikov bral v klubu o polovinu víc a Fin Aho dvakrát tolik. Přesto letos oba strčil do kapsy!

Miliony Finovi

Je jasné, že příští kontrakt, který český šikula podepíše, už bude z říše snů. Fanoušci i experti tak mají jasno: Carolina se ho zbavila kvůli prachům! „Díky za všechno, Neči, a hodně štěstí v Coloradu,“ rozloučil se s ním klub, který dá miliony raději superstar Rantanenovi, nové posile. Laviny za Fina získaly spolu s Nečasem i Druryho a dvě volby v draftu.

Každopádně český centr si nepohorší, ba naopak! Colorado je elitou NHL, před třemi roky získalo Stanley Cup, Nečas má hrát v první lajně po boku hvězdného MacKinnona. „Plní se mu sen,“ usmál se Martin Nečas starší.

Už včera naskočil jeho kluk v novém dresu do duelu v Bostonu, kde však Avelanche prohráli 1:3. „Poslali pro něj do New Yorku soukromé letadlo, aby stihl hrát proti Pastovi. No, je to blázinec,“ smál se hokejistův otec.