Davida Pastrňáka váže s Bruins předloni uzavřený osmiletý kontrakt v celkové hodnotě 90 milionů dolarů, ročně si široko daleko nejužitečnější hráč týmu přijde na 11,25 milionu. Smlouva, která z produktivního útočníka činí nejlépe vydělávajícího českého sportovce, má platnost do roku 2031. Pokud by k nečekané transakci mělo dojít, hráč by s ní musel souhlasit. Zdroje iSportu říkají, že tady by neměla nastat nepřekonatelná překážka.

Uskutečnit tak zásadní trejd však předpokládá obrovskou odvahu, v tomto případě zejména na místě bostonských bossů. I z toho důvodu nemá smysl polemizovat nad výší pravděpodobnosti uvažovaného dealu. Vše zůstává otevřené.