Irvinga naťukly Pardubice. V Česku jedině Sparta, říká. Byl zájem z NHL?

Za vyjednávacím stolem se Spartě povedl majstrštyk. Na začátku února podepsala dvouletou smlouvou s dvacetigólovým obráncem Aaronem Irvingem (28), u nějž reálně hrozil úprk do zahraničí. „Nabídek se sešlo hned několik. Zůstat ve Spartě byla ale zkrátka nejlepší možnost,“ přiblížil kanadský zadák své rozhodnutí v rozhovoru pro deník Sport. Pokud v mužstvu vydrží, v Česku stráví minimálně šest let. Jak si vůbec zvykl na život v Praze?

Řízný bek s mimořádnou střelou prožívá šťastné životní i hokejové období. V útočném pásmu pálí jako kanón, snese srovnání s nebezpečnými útočnými snajpry, i když jako David Pastrňák se ještě necítí. „Občas ho sleduju, abych načerpal inspiraci,“ přiznal po tréninku v Holešovicích Irving, který se v říjnu stal otcem. V rozhovoru popisuje, proč se s partnerkou z Kanady rozhodl setrvat v českém prostředí a co si slibuje od současného výběru Pražanů.

Hrajete v nejlepším mužstvu, jaké jste kdy zažil?

„Myslím si, že ano. Máme opravdu silný tým s dobrou hloubkou sestavy. Cítíme nejvíc sebevědomí za hodně dlouhou dobu. Samozřejmě v sezoně si projdete několika vzestupy i pády, ale pracujeme na tom, abychom dosáhli vrcholu v pravý čas.“

Po dalším skalpu Pardubic musíte vnímat sílu, kterou disponujete. Je pro vás hvězdná aura kolem Dynama částečně motivačním faktorem?

„Vždycky chcete porazit nejlepší, určitě je to součástí motivace. Víme dobře, že mají taky skvělé hráče. Vytváří to určitou rivalitu a všichni naši kluci o ní vědí. Na druhou stranu nezáleží na tom, na koho pak v play off narazíme.“

Jaká je z vašeho pohledu česká kabina? U nás se často tvrdí, že má svá specifika.

„Češi v šatně vyzařují velkou energii, ale když jde o práci, přepnou a umí být seriózní. Jako Sparta víme, co je potřeba udělat. Snažíme se v kabině udržet dobrou náladu, cítím spoustu úzkých vztahů mezi hráči. Je to zábava.“

Česko vám definitivně přirostlo k srdci?

„Je to skvělé. V Praze se žije i Kanaďanovi snadno. Pomáhá mi, že lidé umí anglicky. V říjnu se nám s partnerkou navíc narodilo dítě, v klubu byli všichni od kustodů přes vedení velmi vstřícní. Sparta nám v mnoha věcech pomohla. Když se o nás organizace stará, můžu jít na led s čistou hlavou, ulehčuje mi to práci.“

Objevujete ve volných chvílích místní krásy?

„Záleží. Ale teď máme dítě, takže spíš zůstáváme pospolu doma. Předtím jsme cestovali častěji, snažili se navštívit co nejvíc českých měst. Z Prahy se jezdí dobře, všude to trvá pár hodin. Teď ale s miminkem oceníme, když můžeme zůstat doma a odpočinout si.“

Takže už vám domov neschází?

„Kanada mi samozřejmě chybí. Vyrůstal jsem tam, mám v zemi celou rodinu i přátele. Je skvělé je v létě vídat, máme taky štěstí, že většina známých nás už v Praze navštívila. Je to pro ně atraktivní místo. Když pracujete v hokejovém světě, tak trochu se upisujete k tomu, že můžete hrát v zahraničí. Teď mám zkrátka domov tady.“